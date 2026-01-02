Сколько белорусов появилось на свет в первые часы 2026-го года 1 2.01.2026, 20:13

Больше всего новых граждан появилось на свет в Минске.

Самые первые часы нового 2026 года в Беларуси подарили жизнь 76 новым гражданам – 39 девочкам и 37 мальчикам. Такие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения, подчеркнув, что пятеро из этих малышей родились буквально в первые минуты после боя курантов.

Так, три девочки появились на свет ровно в 00:01 в разных уголках страны: в областном родильном доме Витебской области, Витебском городском клиническом роддоме и Лидской центральной районной больнице.

Всего через минуту, в 00:02, в Гродненском областном перинатальном центре родился мальчик. А в 00:03 в Могилевской больнице скорой помощи врачи приняли ещё одну новогоднюю девочку.

Наибольшее количество родов в новогоднюю ночь зафиксировано в Минске – на свет появились 16 малышей (10 мальчиков и 6 девочек). Первым столичным новорожденным стала девочка, родившаяся в 04:00 у гражданки Туркменистана.

В Минской области родились 13 детей, в Брестской – 11, в Витебской и Могилевской – по 10 детей. В Гродненской области встретили Новый год 8 новорожденными, в Гомельской – 4, а в Республиканском научно-практическом центре «Мать и дитя» – также 4 ребенка.

Среди новогодних малышей есть как первенцы, так и пополнения в уже больших семьях. Так, девочка, родившаяся в Витебском областном роддоме в 00:01, стала шестым ребенком в семье из города Сенно.

В Гомельской области первая малышка года, появившаяся в Речицкой ЦРБ в 11:37, стала четвертым ребенком для своих родителей. В Минске девочка, родившаяся в 04:00, стала первым ребенком в молодой семье.

Медики отмечают, что, несмотря на срочный характер многих родов, все прошли благополучно благодаря слаженной работе персонала.

