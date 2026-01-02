Французы сожгли более 800 автомобилей в новогоднюю ночь 2.01.2026, 20:48

Больше всего актов вандализма зафиксировали в Страсбурге.

Более 800 автомобилей были сожжены в ходе празднований Нового года во Франции, сообщает телеканал BFMTV.

«Согласно предварительному отчету полиции, в ночь с 31 декабря на 1 января... в общей сложности были сожжены 813 автомобилей», — говорится в сообщении.

В департаменте Нижний Рейн, где расположен город Страсбург — известный как «столица Рождества», зафиксировано наибольшее количество актов вандализма: там сгорело 117 автомобилей. В департаменте Рона, с административным центром в Лионе, сгорели 82 машины. Далее следуют департаменты Жиронда на западе страны и Валь-д'Уаз в пригороде Парижа, где уничтожено по 36 автомобилей. В департаменте Нор зарегистрировано 32 случая поджога авто.

Также около тридцати подобных инцидентов отмечены в Эссоне, Ивелине, Мозеле, Изере и Атлантической Луара. Помимо авто, злоумышленники поджигали строительные ограждения и мусорные баки. В результате нескольких случаев пострадали люди: двое получили травмы пальцев при запуске фейерверков, в том числе 12-летний ребенок в департаменте Сена-и-Марна. Некоторые правоохранители также столкнулись с нападениями, в частности в Ниме и Нантерре.

