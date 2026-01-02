NYT: Буданов имеет прочные отношения с США 2.01.2026, 20:55

Они могут пригодиться при переговорах.

Глава ГУР Кирилл Буданов, который согласился стать главой офиса президента, имеет прочные отношения с Соединенными Штатами, и это может быть важным в мирных переговорах Украины с администрацией Дональда Трампа. Его тренировали под командованием Центрального разведывательного управления США, и в свое время операция Буданова вызвала гнев Джо Байдена, который тогда занимал пост вице-президента, пишет The New York Times.

Как указывается, Буданов после тренировки в рамках программы ЦРУ получил ранение в боях на востоке Украины и проходил лечение в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. Это — редкость для солдата из Украины, пишет NYT.

Журналисты напомнили, что Зеленский назначил Буданова начальником военной разведки в 2020 году, когда тому было 34 года. Уже тогда он имел репутацию участника дерзких тайных операций, которые иногда выходили за пределы приемлемого для руководства Украины и западных союзников. Под его командованием ГУР проводило диверсии и убийства в тылу врага, в частности на территории России.

В 2016 году группа спецназовцев под командованием Буданова высадилась в Крыму, где планировала установить взрывчатку на аэродроме. Но операция пошла не по плану — их схватили россияне, и группе Буданова пришлось отбиваться. В результате несколько россиян, в том числе сын генерала, были убиты, а украинские бойцы отплыли обратно на подконтрольную территорию без потерь.

«Операция вызвала возмущение Белого дома, который боялся провоцировать Россию, и вызвала гневный упрек со стороны Джозефа Р. Байдена-младшего, который тогда был вице-президентом», — пишут в NYT.

Там также указали, что после полномасштабного вторжения Буданов стал одной из самых известных фигур войны в Украине. Его каменное выражение лица вдохновило на появление мемов, а Кремль включил имя Буданова в свой список «террористов».

В то же время глава ГУР поддерживал контакты с российской стороной по обмену пленными. Это уникальный случай среди высшего руководства Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com