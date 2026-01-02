Какие доходы теперь не облагаются налогом 2.01.2026, 21:24

В МНС рассказали об изменениях.

Министерство по налогам и сборам Беларуси представило подробные разъяснения по ключевым изменениям в налоговом законодательстве, вступившим в силу с 1 января 2026 года. Новые нормы касаются перечня доходов, которые больше не признаются объектом налогообложения или освобождаются от уплаты подоходного налога.

По словам специалистов ведомства, последние корректировки направлены на систематизацию подходов к налогообложению и расширение поддержки граждан в различных социально значимых ситуациях.

В МНС особо подчеркивают, что изменения носят уточняющий характер и призваны сделать налоговую систему более справедливой и прозрачной, передает БелТА.

Среди наиболее заметных нововведений – освобождение от налогообложения целого ряда бытовых выплат и компенсаций. В частности, не будут облагаться налогом сувениры и памятная продукция стоимостью до Br259, полученные от одного источника в течение года.

Также налогом не облагается компенсация расходов на проведение идеологических мероприятий и празднование государственных дат.

Отдельное внимание уделено жилищной сфере. Теперь не подлежит налогообложению компенсация стоимости коммунальных услуг, которую ссудополучатель вносит согласно договору безвозмездного пользования помещением.

Это изменение упрощает налоговый учет в ситуациях, когда граждане временно проживают в жилье на безвозмездной основе.

Законодательство также предусматривает льготы для специфических ситуаций. Например, освобождается от налогообложения возврат имущества индивидуальному предпринимателю при ликвидации созданной им коммерческой организации.

Это касается случаев, когда ИП передавал имущество своей компании согласно закону о предпринимательской деятельности.

Значительные льготы предусмотрены и для граждан, участвующих в обеспечении государственной безопасности и борьбе с коррупцией. Полностью освобождаются от налогообложения денежные поощрения и ценные подарки, полученные за содействие органам госбезопасности, а также вознаграждения за помощь в выявлении коррупционных правонарушений.

Порядок и размер таких выплат устанавливаются специальными нормативными актами.

Существенно расширены были и льготы, связанные с безвозмездными перечислениями. От налогообложения освобождаются доходы от дарения недвижимости по договору ренты, если общая стоимость полученных в течение года подарков от всех источников не превышает Br6000.

Это правило действует для сделок, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Также введена налоговая льгота для денежных переводов из-за границы от лиц, не являющихся близкими родственниками. Такие поступления не облагаются налогом, если их общая сумма за календарный год также не превышает Br6000.

Такие изменения существенно упрощают процедуру получения материальной поддержки от зарубежных знакомых и друзей.

Важным уточнением также стало изменение подхода к компенсациям за износ личного имущества. Теперь компенсационные выплаты за использование собственных транспортных средств, оборудования, инструментов и приспособлений в служебных целях подлежат налогообложению.

Это касается случаев, когда работники используют личное имущество для выполнения трудовых обязанностей.

При этом сохранены и расширены льготы для социально значимых выплат. Выходные пособия, связанные с выходом на пенсию, освобождаются от налогообложения в размере, не превышающем трех среднемесячных заработных плат.

Условия применения этой льготы должны быть предусмотрены коллективным договором или соглашением, что обеспечивает ее целевое использование.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com