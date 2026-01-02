закрыть
2 января 2026, пятница
Reuters: Индия попросила НПЗ предоставлять данные об импорте нефти из РФ

  • 2.01.2026, 21:51
Чтобы показывать их США.

Власти Индии требуют от нефтеперерабатывающих заводов страны еженедельно раскрывать информацию о закупках российской и американской нефти. Об этом сообщило Reuters, ссылаясь на пять источников в отрасли и правительстве.

Подразделение планирования и анализа нефти Министерства нефти просит НПЗ предоставлять еженедельную информацию, заявив, что эти данные нужны офису премьер-министра Нарендры Моди.

«Мы хотим своевременных и точных данных об импорте нефти из России и США, чтобы, когда США запрашивают информацию, мы могли предоставить проверенные цифры, вместо того чтобы они полагались на вторичные источники», – сказал чиновник.

Происхождение нефти, приобретаемой индийскими НПЗ, обычно отражается в ежемесячных таможенных данных и данных частных аналитических фирм. Это первый случай, когда правительство еженедельно запрашивает такую информацию от нефтеперерабатывающих заводов.

При этом два источника в правительстве Индии заявили, что НПЗ не получали четких указаний сократить закупки российской нефти. Однако собеседники ожидают, что импорт российской сырой нефти упадет ниже 1 млн баррелей в день, поскольку Индия хочет заключить торговое соглашение с США.

Источники отметили, что Индия стремится увеличить закупки американской сырой нефти после того, как НПЗ страны уже увеличили импорт американского газа. По данным Kpler, Индия в 2025 году импортировала из США 6,6% сырой нефти, а на Россию приходилась доля импорта в 35%.

