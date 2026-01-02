закрыть
«Тайной войны в тылу противника станет еще больше»

  • Тарас Березовець
  • 2.01.2026, 22:26
«Тайной войны в тылу противника станет еще больше»

Выбор Буданова – это сигнал партнерам и России о переходе власти на рельсы войны.

Выбор Буданова на место главы Офиса президента – это сигнал международным партнерам и России о переходе власти на рельсы войны. Кроме того, назначение мастера спецопераций наиболее сложного уровня – это также означает, что тайной войны в тылу противника станет еще больше.

Генерал вместо гражданского в кресле главы президентского офиса также непременно означает увеличение числа военных в ближайшем окружении верховного главнокомандующего. Причем эта тенденция сохранится даже при условии заключения мира, который при любых условиях будет временным. В конце концов, учитывая высокую рейтинговость Буданова, это также намек на его дальнейшие электоральные перспективы. Но это в случае, если выборы состоятся в течение наступившего года. Буданов – известный мастер операций прямого действия, как он сумеет воплотить эти знания в кресле чиновника – не скажет и он сам. Но то, что у нас появился глава ВОП (военного офиса президента), сомнений нет.

Одним словом, грустно не будет. Не знаю, входит ли Фрэнк Андервуд в число любимых героев Буданова, но параллели с House of Сards совершенно очевидны.

Тарас Березовець, Facebook

