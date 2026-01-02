В Беларусь придет похолодание на выходные 2.01.2026, 22:50

Погодные условия будет определять циклон, центр которого находится над Балтийским морем.

Похолодание придет в Беларусь на выходные. Об этом сообщает сервис pogoda.by.

Так, 3 и 4 января погодные условия в Беларуси будет определять циклон, центр которого находится над Балтийским морем, но влияние его ослабевает с каждым днем. Поэтому и 3, и 4 января погода будет облачной, с прояснениями, с юго-западным порывистым ветром и кратковременным снегом местами, а также гололедицей на отдельных участках дорог. А вот температура воздуха будет падать.Если в субботу, 3 января столбики термометров в течение суток покажут от 0 до -6 градусов, то в воскресенье, 4 января, ночью будет уже от-4 до -10 градусов, днем лишь немногим теплее — от -1 до -7 градусов.

В понедельник, 5 января на смену циклону придут фронтальные разделы, но малоактивные, поэтому метеорологические условия особо не изменятся: белорусы будут по прежнему наблюдать серое облачное небо с прояснениями, местами кратковременный снег (а ночью на большей территории страны) и гололедицу на отдельных участках дорог. Но на улице станет еще холоднее: ночью температура достигнет отметок от 6 до 13 градусов ниже нуля, днем ожидается от -2 до -8 градусов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com