В Беларусь придет похолодание на выходные
- 2.01.2026, 22:50
Погодные условия будет определять циклон, центр которого находится над Балтийским морем.
Похолодание придет в Беларусь на выходные. Об этом сообщает сервис pogoda.by.
Так, 3 и 4 января погодные условия в Беларуси будет определять циклон, центр которого находится над Балтийским морем, но влияние его ослабевает с каждым днем. Поэтому и 3, и 4 января погода будет облачной, с прояснениями, с юго-западным порывистым ветром и кратковременным снегом местами, а также гололедицей на отдельных участках дорог. А вот температура воздуха будет падать.Если в субботу, 3 января столбики термометров в течение суток покажут от 0 до -6 градусов, то в воскресенье, 4 января, ночью будет уже от-4 до -10 градусов, днем лишь немногим теплее — от -1 до -7 градусов.
В понедельник, 5 января на смену циклону придут фронтальные разделы, но малоактивные, поэтому метеорологические условия особо не изменятся: белорусы будут по прежнему наблюдать серое облачное небо с прояснениями, местами кратковременный снег (а ночью на большей территории страны) и гололедицу на отдельных участках дорог. Но на улице станет еще холоднее: ночью температура достигнет отметок от 6 до 13 градусов ниже нуля, днем ожидается от -2 до -8 градусов.