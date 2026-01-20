закрыть
В Полоцке ликвидировали столетнюю типографию, названную в честь Франциска Скорины

Государственные СМИ называли ее «образцовым» предприятием.

В последний день 2025 года в Полоцке ликвидировали типографию, которая называлась в честь знаменитого земляка — Полоцкое коммунальное унитарное полиграфическое предприятие «Наследие Франциска Скорины». Документы на ликвидацию пишет Белорусская ассоциация журналистов.

Сейчас на сайте консалтингового предприятия «Витебский областной центр маркетинга» продают все имущество «Спадчыны Францішка Скарыны», в том числе технику, мебель и предметы интерьера.

Типография производила бланки, календари, плакаты, рекламные проспекты, а также более десяти лет была известна тем, что делала этикетки и упаковку для пищевой промышленности.

В декабре 2018 года типография отметила своё 100-летие, и в то время государственные СМИ Беларуси называли ее «образцовым» предприятием.

Как писали государственные средства массовой информации, «в далеком 1918 году молодая советская республика приняла решение о создании государственной типографии путём национализации и объединения трёх частных типографий. Несмотря на тяжёлые военные и послевоенные годы, развал Советского Союза и другие исторические события, типография ни на день не прекращала свою работу».

Но и этому пришел конец, 31 декабря 2025 года стал последним днем существования полоцкой типографии.

Ранее в том же 2025 году из-за финансовых проблем на грани ликвидации была и глубокская типография, которая находится в здании рядом с редакцией районной газеты «Веснік Глыбоччыны». Она в основном печатает канцелярские товары с госсимволикой, но иногда выполняет и частные заказы от местных поэтов, писателей и других творческих личностей, производит для них книги и брошюры.

В течение года эту типографию лихорадило. Она неоднократно попадала в «черный список» должников, но быстро выходила из него. На сайте Министерства по налогам и сборам последнюю задолженность глубокская типография закрыла 13 января 2026 года.

