закрыть
20 января 2026, вторник, 0:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Подводная лодка РФ застряла в порту после атаки СБУ

  • 20.01.2026, 2:32
Подводная лодка РФ застряла в порту после атаки СБУ

Фотофакт.

Атакованная Украиной российская подводная лодка в порту Новороссийска уже больше месяца остается на одном и том же месте и не может выйти в море.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

В частности, на фото от 19 января видно, что субмарина находится там же, где и в день украинского удара. На снимке также зафиксированы следы ремонта причала, поврежденного в результате взрыва морского дрона.

Издание напоминает, что после атаки в декабре 2025 года Министерство обороны РФ заявляло об отсутствии повреждений подводной лодки и обнародовало соответствующее видео. В то же время на обнародованных кадрах не была показана килевая часть субмарины, которая находилась ближе всего к месту детонации.

Новые спутниковые данные ставят под сомнение заявления российской стороны о полной исправности подводной лодки после украинской атаки.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россию заблокировали и унизили
Россию заблокировали и унизили Александр Коваленко
Это очень важная история
Это очень важная история Аббас Галлямов
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев Юрий Бутусов
То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип