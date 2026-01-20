Европа рассматривает создание военного союза с Украиной без участия США
- 20.01.2026, 6:43
Внешняя политика Вашингтона слишком непредсказуема.
В Европе все активнее обсуждают возможность создания нового военного альянса на основе «Коалиции желающих», в который может войти Украина без участия США.
Об этом говорится в аналитическом материале издания Politico.
Причиной таких дискуссий стали изменения во внешней политике Соединенных Штатов и рост сомнений относительно дальнейшей роли Вашингтона в обеспечении европейской безопасности.
По данным Politico, европейские государства, включая страны за пределами ЕС, в частности Великобританию и Норвегию, уже длительное время координируют действия в рамках неформальной группы, которая поддерживает Украину. Речь идет о постоянном контакте советников по национальной безопасности около 35 правительств.
Они регулярно проводят онлайн-встречи, личные переговоры и поддерживают связь в неформальных чатах. Такой формат позволил быстро принимать решения в условиях, когда позиция США становилась менее предсказуемой.
«Когда события развиваются стремительно, трудно координировать действия, и эта группа действительно эффективна. Это много говорит о личных отношениях и их важности», - отметил один из собеседников Politico.