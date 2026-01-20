закрыть
20 января 2026, вторник, 0:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Европа рассматривает создание военного союза с Украиной без участия США

  • 20.01.2026, 6:43
Европа рассматривает создание военного союза с Украиной без участия США

Внешняя политика Вашингтона слишком непредсказуема.

В Европе все активнее обсуждают возможность создания нового военного альянса на основе «Коалиции желающих», в который может войти Украина без участия США.

Об этом говорится в аналитическом материале издания Politico.

Причиной таких дискуссий стали изменения во внешней политике Соединенных Штатов и рост сомнений относительно дальнейшей роли Вашингтона в обеспечении европейской безопасности.

По данным Politico, европейские государства, включая страны за пределами ЕС, в частности Великобританию и Норвегию, уже длительное время координируют действия в рамках неформальной группы, которая поддерживает Украину. Речь идет о постоянном контакте советников по национальной безопасности около 35 правительств.

Они регулярно проводят онлайн-встречи, личные переговоры и поддерживают связь в неформальных чатах. Такой формат позволил быстро принимать решения в условиях, когда позиция США становилась менее предсказуемой.

«Когда события развиваются стремительно, трудно координировать действия, и эта группа действительно эффективна. Это много говорит о личных отношениях и их важности», - отметил один из собеседников Politico.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россию заблокировали и унизили
Россию заблокировали и унизили Александр Коваленко
Это очень важная история
Это очень важная история Аббас Галлямов
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев Юрий Бутусов
То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип