закрыть
20 января 2026, вторник, 8:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У белорусов с карточек без предупреждения могут списать до 900 рублей

  • 20.01.2026, 8:17
  • 1,968
У белорусов с карточек без предупреждения могут списать до 900 рублей

За что?

С текущего года в Беларуси вступил в силу закон, который может «избавлять» белорусов от некоторых сумм на их банковских карточках.

Речь идет о применении упрощенного порядка исполнительного производства.

Как пишет Myfin, если сумма долга до 20 базовых величин (сейчас – 900 рублей) и нет других исполнительных производств по деньгам, штраф спишут прямо с банковской карты или счета – без суда и уведомлений.

У провинившихся есть два месяца на добровольное погашение. В первый месяц необходимо оплатить хотя бы 30% суммы, а во второй – закрыть остаток полностью.

«Не уложились? Вступают в силу стандартные меры: арест имущества, запрет на выезд за границу или временное ограничение прав», – отмечают в Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.

Также белорусов со штрафами ждет принудительный сбор в 10% от штрафа, но не меньше 0,5 базовой (22,5 рубля).

Причем, такие правила распространяются не только на дорожные штрафы (нарушения ПДД, зафиксированные камерами), но и на другие мелкие задолженности.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россию заблокировали и унизили
Россию заблокировали и унизили Александр Коваленко
Это очень важная история
Это очень важная история Аббас Галлямов
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев Юрий Бутусов
То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип