У белорусов с карточек без предупреждения могут списать до 900 рублей 20.01.2026, 8:17

1,968

За что?

С текущего года в Беларуси вступил в силу закон, который может «избавлять» белорусов от некоторых сумм на их банковских карточках.

Речь идет о применении упрощенного порядка исполнительного производства.

Как пишет Myfin, если сумма долга до 20 базовых величин (сейчас – 900 рублей) и нет других исполнительных производств по деньгам, штраф спишут прямо с банковской карты или счета – без суда и уведомлений.

У провинившихся есть два месяца на добровольное погашение. В первый месяц необходимо оплатить хотя бы 30% суммы, а во второй – закрыть остаток полностью.

«Не уложились? Вступают в силу стандартные меры: арест имущества, запрет на выезд за границу или временное ограничение прав», – отмечают в Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.

Также белорусов со штрафами ждет принудительный сбор в 10% от штрафа, но не меньше 0,5 базовой (22,5 рубля).

Причем, такие правила распространяются не только на дорожные штрафы (нарушения ПДД, зафиксированные камерами), но и на другие мелкие задолженности.

