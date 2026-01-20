У белорусов с карточек без предупреждения могут списать до 900 рублей
- 20.01.2026, 8:17
- 1,968
За что?
С текущего года в Беларуси вступил в силу закон, который может «избавлять» белорусов от некоторых сумм на их банковских карточках.
Речь идет о применении упрощенного порядка исполнительного производства.
Как пишет Myfin, если сумма долга до 20 базовых величин (сейчас – 900 рублей) и нет других исполнительных производств по деньгам, штраф спишут прямо с банковской карты или счета – без суда и уведомлений.
У провинившихся есть два месяца на добровольное погашение. В первый месяц необходимо оплатить хотя бы 30% суммы, а во второй – закрыть остаток полностью.
«Не уложились? Вступают в силу стандартные меры: арест имущества, запрет на выезд за границу или временное ограничение прав», – отмечают в Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.
Также белорусов со штрафами ждет принудительный сбор в 10% от штрафа, но не меньше 0,5 базовой (22,5 рубля).
Причем, такие правила распространяются не только на дорожные штрафы (нарушения ПДД, зафиксированные камерами), но и на другие мелкие задолженности.