Сигнал тревоги для Лукашенко
- 20.01.2026, 8:26
- 1,542
О чем молчит правитель?
Историк Александр Фридман считает, что для Лукашенко Венесуэла и Иран стали сигналом тревоги. Об этом он пишет в колонке для «Немецкой волны»:
— После захвата Мадуро стало ясно: те, кто отвергает правила Трампа, рискуют оказаться в крайне неблагоприятной ситуации.
Для Лукашенко Венесуэла и Иран стали сигналом тревоги. В Венесуэле лидер режима был захвачен с помощью - или по крайней мере при попустительстве - бывших соратников, перешедших на сторону США. В Иране протесты, вызванные экономическими проблемами, переросли в народное восстание с целью свержения режима: оно координировалось политическими эмигрантами, поддерживалось США и западными странами и было подавлено с крайней жестокостью.
Лукашенко и представители режима продолжают внушать обществу принципиальную невозможность повторения «венесуэльского сценария» в Беларуси. Настойчивое воспроизведение этого нарратива отражает страхи властей и позволяет предположить, что, опасаясь предательства и сговора с внешними силами, Лукашенко - и без того подозрительный и склонный к конспирологии - только усилит заботу о личной безопасности и ужесточит подбор кадров в высших эшелонах власти.