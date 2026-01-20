Минчане сокращают путь в центре прямо по Свислочи 20.01.2026, 8:41

1,744

Против них планируются рейды.

Жительница Минска опубликовала в соцсетях фотографии заснеженного города — в кадр попали Немига и участок реки Свислочь, где люди свободно ходят по льду. В ОСВОД прокомментировали эту ситуацию, а агентство «Минск-Новости» напомнило, когда можно безопасно выходить на лед.

Спасатели призывают к осторожности минчан, которые гуляют по замерзшей реке и пытаются таким образом срезать дорогу.

«Выход на лед разрешен только в спасательном жилете», — сообщили в ОСВОД.

Специалисты предупредили жителей столицы о том, что на Свислочи скоро планируются рейды и всех находящихся на льду без спасжилета будут отправлять на берег.

Толщина льда, которая считается условно безопасной для одиночного выхода на лед — не менее 7 см. Однако пешие переправы безопасны при слое льда, достигающем 15 см и более. При этом, по данным ОСВОД, толщина льда в минских водоемах сейчас составляет всего 5 см.

