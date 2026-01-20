США направили самолеты в Гренландию 20.01.2026, 8:50

2,484

Для плановых учений.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что его самолеты вскоре приземлятся на космическую базу Питуффик в Гренландии.

Об этом говорится в сообщении NORAD в X.

Самолеты будут «поддерживать различные, давно запланированные мероприятия NORAD», в которых также будут участвовать истребители, базирующиеся на континентальной территории США и Канады.

В NORAD заверили, что эта деятельность была согласована с Данией, а все силы поддержки действуют с необходимыми дипломатическими разрешениями.

Правительство Гренландии также проинформировано о запланированных мероприятиях, отметили в сообщении.

North American Aerospace Defense Command (NORAD) aircraft will soon arrive at Pituffik Space Base, Greenland. Along with aircraft operating from bases in the continental United States and Canada, they will support various long-planned NORAD activities, building on the enduring… — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) January 19, 2026

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com