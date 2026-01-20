США направили самолеты в Гренландию
- 20.01.2026, 8:50
Для плановых учений.
Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что его самолеты вскоре приземлятся на космическую базу Питуффик в Гренландии.
Об этом говорится в сообщении NORAD в X.
Самолеты будут «поддерживать различные, давно запланированные мероприятия NORAD», в которых также будут участвовать истребители, базирующиеся на континентальной территории США и Канады.
В NORAD заверили, что эта деятельность была согласована с Данией, а все силы поддержки действуют с необходимыми дипломатическими разрешениями.
Правительство Гренландии также проинформировано о запланированных мероприятиях, отметили в сообщении.
