закрыть
20 января 2026, вторник, 9:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США направили самолеты в Гренландию

  • 20.01.2026, 8:50
  • 2,484
США направили самолеты в Гренландию

Для плановых учений.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявило, что его самолеты вскоре приземлятся на космическую базу Питуффик в Гренландии.

Об этом говорится в сообщении NORAD в X.

Самолеты будут «поддерживать различные, давно запланированные мероприятия NORAD», в которых также будут участвовать истребители, базирующиеся на континентальной территории США и Канады.

В NORAD заверили, что эта деятельность была согласована с Данией, а все силы поддержки действуют с необходимыми дипломатическими разрешениями.

Правительство Гренландии также проинформировано о запланированных мероприятиях, отметили в сообщении.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россию заблокировали и унизили
Россию заблокировали и унизили Александр Коваленко
Это очень важная история
Это очень важная история Аббас Галлямов
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев Юрий Бутусов
То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип