Ученые рассказали о неожиданной пользе кофе 2 20.01.2026, 9:27

2,252

Этот напиток поможет печени.

Учёные из США изучили информацию о 4,5 тысячи взрослых участников Национального обследования здоровья и питания (NHANES), которые проходили процедуру эластометрии печени, пишет cursorinfo.

Эластометрия представляет собой диагностический метод, позволяющий оценить степень фиброза за счёт измерения упругости печёночной ткани.

По итогам анализа специалисты не обнаружили связи между употреблением кофе и признаками жирового ожирения печени. Зато была выявлена чёткая зависимость между потреблением кофе и жёсткостью тканей органа. У людей, которые выпивали не менее трёх чашек кофе в день, показатели жёсткости печени оказались примерно в три раза ниже, чем у тех, кто пил кофе редко или полностью от него отказывался. Кроме того, у любителей кофе значительно снижался риск развития прогрессирующего фиброза печени.

При этом кофе без кофеина подобных защитных свойств не продемонстрировал. Авторы работы предположили, что ключевую роль в положительном эффекте играет именно кофеин.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com