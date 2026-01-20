Страны Европы начали сворачивать обмен разведданными с США

Страны Европы начали сворачивать обмен разведданными с США1
- 20.01.2026, 9:42
Из-за угроз Трампа Гренландии.
Намерение президента США Дональда Трампа захватить Гренландию вызвало раскол внутри НАТО, который уже привел к тому, что европейские страны перестали делиться разведывательными данными с Вашингтоном, сообщили британскому изданию The i Paper осведомленные источник в альянсе.
По словам одного из них, угрозы главы Белого дома создали атмосферу недоверия между европейскими и американскими коллегами по НАТО. «Американские коллеги пришли ко мне и попросили прощения; один из них извинился от имени своего народа», — сказал собеседник издания. Он добавил, что в альянсе есть мнение, что страна, «на которую мы все равнялись и которую ценим», теперь «нанесла нам удар в спину».
В результате сотрудники НАТО больше «не говорят открыто» на фоне растущих опасений, что информация попадет к Трампу и может быть использована в попытке захвата Гренландии, отметил источник i Paper. В свою очередь источник издания в британской разведке назвал ухудшение связей между Вашингтоном и его союзниками «беспрецедентным» и предупредил, что «отдельные политические потрясения», вызванные Трампом, повлияют на отношения разведок.
Собеседник i Paper в американской разведке также заявил, что действия Трампа были «шагами, разрушающими альянс». По его словам, они могут «полностью изменить мировой порядок на десятилетия вперед».