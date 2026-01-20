закрыть
«На покупку рыбы надо брать кредит»

2
  • 20.01.2026, 9:50
  • 1,266
«На покупку рыбы надо брать кредит»

Белорусы замерили «народную инфляцию».

«Салідарнасць» спросила у белорусов, что дорожает на прилавках заметнее всего. Оказалось, не только отдельные продукты. Имена всех собеседников изменены.

Один из собеседников упоминает, что некоторые в его окружении шутят: на покупку рыбы надо брать кредит. А еще некоторые замечают, что инфляция съедает сбережения в валюте.

Наталья, 53 года

— Мы же сейчас якобы разбогатели, даже если перевести зарплаты в валюту. Но по ходу пьесы, как только переводишь и цены в валюту, получается какой-то ужас. Львиная доля дохода уходит на продукты. И я не говорю про что-то морское вроде гребешков. Например, филе семги стоит около 90 рублей за кг — это 30$. Упаковочка черри — 15 рублей.

И цены меняются постоянно. Перед Новым годом было очень дорогое просекко. Поэтому мы пили белорусское. Икру покупали на акции маленькую баночку. А еще постоянно дорожает вино. За три недели цена может подскочить на 10%. Сейчас вроде поменялись квоты, так что вина будет меньше, и оно будет дороже. Поэтому раз в месяц покупаю и ставлю в уголочек. Мало ли настанут времена — захочется…

Кстати, снова стало квестом найти хорошую картошку. Вся зеленая.

Сергей, 44 года

— Мы же белорусы, у нас всегда валюта в голове. По продуктам скажу так — они точно не дешевеют. Мы покупаем стандартный набор, потому что есть сейчас очень дорого. У нас даже шутка пошла: «Беру кредит» — «на что?» — «Скумбрию купить хочу». Рыба очень дорогая, деликатес сейчас. Свежемороженая скумбрия по 20 рублей за кг. Копченая — 40-48 рублей. Кальмар — 22 рубля. Даже мойва дорогая.

Что касается перевода белорусских рублей в доллары, то Сергей рассказывает на примере покупки квартиры и ее обустройства:

— Мы недавно взяли квартиру в кредит. 20% суммы надо было внести самим, но остальную сумму (у нас было около 29 тысяч долларов) взяли в кредит. В договоре сумма была указана в белорусских рублях, а рядом — эквивалент в долларах на дату покупки. Зачем прописывается цена в долларах, если у нас запрещен расчет в долларах между физлицами? И это пропускает банк, нотариус.

Интересно, что к моменту расчета курс доллара снизился. И владелец квартиры, когда увидел, что ему пришло на 500 долларов больше, вернул разницу. Очень удивительный и человечный поступок. Мы эти деньги сразу внесли в кредит.

С другой стороны, если бы не было этой привязки к доллару, мы бы могли взять кредит на меньшую сумму — основная сумма долга была бы меньше, как и проценты. Так что от доллара мы никуда не уходим.

Еще один интересный момент — цены на мебель. В начале декабря смотрели диван, он стоил три тысячи рублей — на тот момент это была 1000$. Через несколько недель курс падает, а цена на диван дорожает — уже 3200 рублей. То есть, 3100$. Потом курс снова немного вырос, но цена осталась прежней.

Дорожают сейчас и услуги. В октябре провели интернет, взяли тариф за 48 рублей. В ноябре он уже 67 рублей. Сейчас думаем, что уже и не нужен такой тариф, надо менять на более бюджетный.

Иван, 26 лет

— На новый год ездил в тур в Приэльбрусье. Очень много людей было из Беларуси — поехали, потому что не смогли сделать визу в Европу. Так вот я вернулся и ужаснулся — у нас цены улетают в космос. Даже в России дешевле. Шоколадка Милка, например, где-то на 20% дешевле.

Еще специально обратил внимание, насколько дороже у нас российские товары. Понятно, что они импортные, логистика стоит денег и прочее, но некоторые позиции дороже аж на 30% — считаю, это много.

Доминика, 24 года

— Прадукты вельмі падаражэлі, асабліва калі хочацца парадаваць сябе і купіць нешта салодкае. Напрыклад, маленькі Снікерс ужо каштуе 3-4 рублі. Кіндар нядаўна бралі — 8 рублёў. Ну сур'ёзна? Маленькая банка нутэлы — 30 рублёў. Гэта вельмі дорага.

Падаражэлі таксама фрукты, але на гэтыя кошты я асабліва не засяроджваю ўвагу, бо ўсё роўна іх бяру. Вышэй па коштах зараз і малочка — ёгурты, сыры.

Раней сыр можна было знайсці па 4 рублі за кавалак, зараз ужо па пяць. Але я нешта не бачу, каб і заробкі разам з коштамі падвышаліся.

