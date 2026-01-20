«Ъ»: Такого не было в России уже 15 лет 20.01.2026, 9:57

2,410

Еще одно доказательство успехов ВСУ.

В 2025 году объемы трубопроводных поставок нефти на НПЗ на территории России упали до минимума с 2010 года. Аналитики связывают это с внеплановыми остановками и ремонтами после «череды внешних воздействий». Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Всего объемы прокачки нефти на НПЗ в прошлом году оцениваются в 228,34 млн тонн. Год к году отгрузки сократились на 1,6%, но за последние 15 лет это минимальное значение.

Общая переработка нефти на этом фоне также снизилась — на 1,7% по сравнению с 2024-м.

Опрошенные изданием эксперты снижение поставок связывают с «внеплановыми ремонтами на НПЗ» после «череды внешних воздействий». Наибольшее количество подобных инцидентов было зафиксировано во второй половине года: с августа по ноябрь на НПЗ суммарно поступило 85,9 млн тонн нефти против 90 млн за аналогичный период 2024-го.

Сильнее всего пострадала «Роснефть» — загрузка ее заводов сократилась почти на 8%. Например, поставки нефти на Рязанский НПЗ упали на 34%.

Нефтеперерабатывающие заводы становятся частой целью атак украинских дронов. С лета 2025-го беспилотники в рамках стратегии DeepStrike регулярно наносят удары по российским НПЗ на удалении 500 км и более от границы, поражая ключевые установки первичной переработки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com