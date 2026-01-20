закрыть
20 января 2026, вторник, 10:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Ъ»: Такого не было в России уже 15 лет

  • 20.01.2026, 9:57
  • 2,410
«Ъ»: Такого не было в России уже 15 лет

Еще одно доказательство успехов ВСУ.

В 2025 году объемы трубопроводных поставок нефти на НПЗ на территории России упали до минимума с 2010 года. Аналитики связывают это с внеплановыми остановками и ремонтами после «череды внешних воздействий». Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Всего объемы прокачки нефти на НПЗ в прошлом году оцениваются в 228,34 млн тонн. Год к году отгрузки сократились на 1,6%, но за последние 15 лет это минимальное значение.

Общая переработка нефти на этом фоне также снизилась — на 1,7% по сравнению с 2024-м.

Опрошенные изданием эксперты снижение поставок связывают с «внеплановыми ремонтами на НПЗ» после «череды внешних воздействий». Наибольшее количество подобных инцидентов было зафиксировано во второй половине года: с августа по ноябрь на НПЗ суммарно поступило 85,9 млн тонн нефти против 90 млн за аналогичный период 2024-го.

Сильнее всего пострадала «Роснефть» — загрузка ее заводов сократилась почти на 8%. Например, поставки нефти на Рязанский НПЗ упали на 34%.

Нефтеперерабатывающие заводы становятся частой целью атак украинских дронов. С лета 2025-го беспилотники в рамках стратегии DeepStrike регулярно наносят удары по российским НПЗ на удалении 500 км и более от границы, поражая ключевые установки первичной переработки.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россию заблокировали и унизили
Россию заблокировали и унизили Александр Коваленко
Это очень важная история
Это очень важная история Аббас Галлямов
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев Юрий Бутусов
То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип