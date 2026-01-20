Известные белорусы рассказали о книге Юрия Фельштинского 20.01.2026, 10:08

Американский историк разрушает популярные мифы о белорусах.

В Варшаве состоялась презентация книги известного американского писателя Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной. Журналистка против диктатора». Центр Анджея Вайды, в котором 16 января прошло мероприятие, был переполнен.

«Радыё Рацыя» приводит комментарии участников встречи.

Юрий Фельштинский рассказал о важности Беларуси для Европы и мира:

— Именно русский читатель, как и я, поначалу не понимал смысла Беларуси. Надеюсь, что после прочтения коллективный читатель поймет, насколько важна независимая Беларусь для обеспечения безопасности и мира в Европе. Это, как мне кажется, самое главное, что ключ к безопасности Европы находится в Беларуси. А тот, кто контролирует Беларусь, контролирует безопасность в Европе.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина считает книгу Юрия Фельштинского учебником по новейшей истории Беларуси:

— О современной Беларуси написано очень мало книг, не так много говорится о подлинной белорусской истории, о борьбе белорусов за свободу. Сейчас создается миф, что белорусы восстали против диктатуры только в 2020 году.

Эта книга — о том, что белорусы борются против диктатора Лукашенко уже более 30 лет, с момента его прихода к власти. И поэтому я очень благодарна Юрию Фельштинскому за написание этой книги, благодаря которой мы смогли вспомнить главные события борьбы Беларуси за свободу с 1996 года.

Также Наталья Радина рассказала о роли независимой журналистики в изгнании:

— Белорусскую журналистику можно найти только в изгнании, внутри страны ее сегодня нет. Поэтому белорусскому обществу очень нужны независимые СМИ. Считаю, что роль белорусских независимых СМИ только возросла, поэтому необходимо поддерживать те медиа, которые работают сегодня из-за границы, увеличивать помощь для них.

«Судьба Натальи очень похожа на мою, судьбу нашего поколения, родившегося в 70-х. Мы действительно пришли к белорусскости через книги, которые раскрывали правду о стране, в которой мы оказались, раскрывали историю страны, к которой мы стремились и продолжаем стремиться. Эта книга о судьбе нашего поколения», — рассказала бывшая политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк.

«Я очень рада, что попала на это мероприятие, на презентацию книги о лидере «Хартии» Наталье Радиной. Люди узнают часть нашей современной истории, которая была неизвестна. Люди просто жили и не знали своих героев или соседей, они даже не знали, кто положил свои жизни в борьбе за их волю, за свободу страны», — рассказала активистка Таисия Кабанчук.

«Для меня это люди, которых я знаю более 20 лет. С Натальей я знаком с конца 90-х. Это для меня момент моей жизни, моей истории», — говорит один из основателей движения «Зубр» и организации «Край», бывший белорусский доброволец на войне в Украине Вадим Кабанчук.

«Презентация новой книги о современной истории Беларуси — редкое явление. Книг о политической истории, особенно тех, которые написаны в форме журналистской биографии или политической тематики, практически нет. Меня мотивировал просто тот факт, что мы учились с Натальей в одной школе. Я из Кобрина, и она из Кобрина. Мой отец служил в той же самой части, что и отец Натальи. Я был в третьем классе, а она пошла в первый. Мы ходили по одним коридорам, но этого не знали. Я узнал об этом только лет через 20-30, когда начал читать ее биографию. Думаю, это интересный ход, когда российский историк, живущий в Америке, пишет книгу о Беларуси», — рассказал журналист телеканала «Белсат» Сергей Пелеса.

«Я тут по самой простой и очевидной причине: Наталья — моя подруга. Мы знакомы с 90-х годов, вместе работали, вместе сидели в тюрьме, поэтому здесь — без вариантов. Эта книга, на мой взгляд, предназначена для всех тех белорусов, которые не знали, что происходит в стране. Эта книга для белорусов, которые, извините, десять лет спали на диване и открыли глаза только в 20-м году», — говорит журналистка Ирина Халип.

«Эта книга может стать ключом, который объединит нас, всех белорусов. А нас много — тех, кто пытается что-то сделать, облегчить жизнь белорусов и здесь, и в нашей стране, объединить тех, кто уехал, создать инициативу, которая будет работать на благо Беларуси», — говорит трехкратная призерка Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы по плаванию Александра Герасименя.

