закрыть
20 января 2026, вторник, 10:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Прошу хлеба»: украинский дрон помог пожилой женщине в Константиновке

2
  • 20.01.2026, 10:12
  • 2,230
«Прошу хлеба»: украинский дрон помог пожилой женщине в Константиновке

Она сделала надпись с просьбой о помощи прямо на снегу.

Украинский оператор БпЛА Максим с позывным «Малюк» сбросил с дрона хлеб пожилой женщине в Константиновке Донецкой области, которая написала на снегу просьбу о помощи. Об этой истории сообщили в Главном отделе беспилотных авиационных систем «Феникс» Государственной пограничной службы Украины на своей странице в Facebook.

По данным ГПСУ, инцидент произошёл в Константиновке Донецкой области, которую пытаются захватить российские оккупационные войска. В результате боевых действий прежде всего страдают мирные жители.

19-летний украинский военнослужащий Максим «Малюк», проходящий службу в подразделении ГО БАС «Феникс» ГПСУ, заметил с воздуха надпись «Прошу хлеба», оставленную на снегу местной пожилой женщиной. Она обращалась к украинским защитникам с просьбой о помощи.

Пилот наблюдал, как женщина писала сообщение, и сбросил ей с дрона продукты питания.

«Всегда, когда буду видеть такие сообщения, буду на них откликаться. Это наши люди, мы обязаны им помогать. Мы здесь ради них», — подчеркнул Максим.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россию заблокировали и унизили
Россию заблокировали и унизили Александр Коваленко
Это очень важная история
Это очень важная история Аббас Галлямов
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев Юрий Бутусов
То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип