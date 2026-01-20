«Прошу хлеба»: украинский дрон помог пожилой женщине в Константиновке 2 20.01.2026, 10:12

2,230

Она сделала надпись с просьбой о помощи прямо на снегу.

Украинский оператор БпЛА Максим с позывным «Малюк» сбросил с дрона хлеб пожилой женщине в Константиновке Донецкой области, которая написала на снегу просьбу о помощи. Об этой истории сообщили в Главном отделе беспилотных авиационных систем «Феникс» Государственной пограничной службы Украины на своей странице в Facebook.

По данным ГПСУ, инцидент произошёл в Константиновке Донецкой области, которую пытаются захватить российские оккупационные войска. В результате боевых действий прежде всего страдают мирные жители.

19-летний украинский военнослужащий Максим «Малюк», проходящий службу в подразделении ГО БАС «Феникс» ГПСУ, заметил с воздуха надпись «Прошу хлеба», оставленную на снегу местной пожилой женщиной. Она обращалась к украинским защитникам с просьбой о помощи.

Пилот наблюдал, как женщина писала сообщение, и сбросил ей с дрона продукты питания.

«Всегда, когда буду видеть такие сообщения, буду на них откликаться. Это наши люди, мы обязаны им помогать. Мы здесь ради них», — подчеркнул Максим.

