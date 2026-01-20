закрыть
Трамп «слил» переписку с Макроном

  • 20.01.2026, 10:17
Трамп «слил» переписку с Макроном
Фото: Getty Images

В ней шла речь о Гренландии.

Президент США Дональд Трамп поделился фрагментом общения с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Фрагмент он выложил в соцсети Truth Social.

Сообщение Макрона начинается с подчеркивания общей позиции по Сирии и Ирану.

«Я не понимаю, что ты делаешь с Гренландией», – пишет Макрон Трампу, согласно фрагменту.

Макрон также предлагает странам G7 собраться в Париже в четверг и предлагает двум главам государств поужинать вместе.

«Я могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и россиян для встреч на полях», – написал Макрон.

