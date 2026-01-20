В центре Минска перевернулась машина скорой помощи 1 20.01.2026, 10:29

Однако на перекрестке произошло столкновение с легковым автомобилем.

Сегодня на перекрестке улиц Первомайской и Захарова в аварию попал автомобиль скорой медицинской помощи, который спешил на вызов.

Машина скорой ехала через перекресток на красный сигнал светофора, были включены проблесковые маячки, работала звуковая сигнализация.

Однако на перекрестке произошло столкновение с легковым автомобилем. Удар был довольно сильным, обе машины получили значительные механические повреждения, микроавтобус скорой помощи перевернулся.

К счастью, в аварии никто не пострадал.

