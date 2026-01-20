закрыть
20 января 2026, вторник, 10:50
Россию ничего не спасет

  • Александр Кирш
  • 20.01.2026, 10:44
Россию ничего не спасет

Миру открываются сразу два поставщика нефти в разных полушариях.

Как я уже отмечал, не исключено, что иранская власть либо долго не протянет вообще, либо – в лице, к примеру, действующего там и сейчас тихого президента – пойдет на сотрудничество с Соединенными Штатами по всем интересующим Трампа вопросам.

Такая принципиально новая ситуация, в свою очередь, будет означать, что на мировой рынок нефти без каких бы то ни было санкций и даже при американской технической помощи и прочем содействии выйдет не только Венесуэла, но и Иран, занимающие соответственно первое и третье места в мире по доказанным запасам нефти, то есть в целом это будет, если измерять такие запасы в Венесуэлах, где-то полторы Венесуэлы.

(Это составляет, напоминаю, почти треть от общемирового рынка нефти, то есть почти половину от того, что имеют вместе взятые все остальные страны, включая и Саудовскую Аравию, так что в каком-то смысле можно говорить, что легальная часть рынка мировой нефти достаточно быстро вырастет в почти полтора раза.)

При таких условиях и учитывая, что в последнее время происходит с российским теневым флотом, не очень сложно спрогнозировать: цена на запрещенную мордорскую нефть упадет ниже себестоимости, и вопрос состоит лишь в том, когда превентивные рыночные ожидания обнулят таким образом российские нефтеприбыли – уже зимой или только лишь весной.

Так вот, кое-кто считает, что территориально далекой от кого-то нефти помешают расстояния. На самом же деле это не совсем так, причем уже давно.

К примеру, СССР поставлял свою нефть коммунистической Кубе так:

советская нефть транспортировалась в гораздо более близкую Румынию,

чаушесковская Румыния за эту нефть что-то поставляла франкистской полуфашистской Испании,

Испания за эти румынские товары платила Венесуэле,

и именно Венесуэла за эти деньги уже и поставляла нефть находящейся рядом Кубе

(а Куба поставляла в СССР свой сахар, ибо ничего более у нее не было).

И если сейчас Китай не захочет зря ругаться с американцами из-за покупки русской нефти, он лучше купит нефть у Венесуэлы –

поставляя туда заодно китайские товары в оплату этой нефти,

Венесуэла же, в свою очередь, поставит нефть не в далекую КНР, а гораздо более близким и теперь дружественным Соединенным Штатам,

США проплату за эту нефть сделают дружескому Ирану,

и уже Иран за эти доллары и поставит нефть в не очень далекий Китай -

то есть круг замкнется, причем удовлетворены будут абсолютно все.

Поэтому важно, что сейчас миру открываются сразу два поставщика нефти в разных полушариях, чем значительно и облегчается соответствующая логистика.

Без России.

Александр Кирш, «Обозреватель»

