закрыть
20 января 2026, вторник, 11:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые нашли полезную альтернативу сахару

6
  • 20.01.2026, 10:50
  • 3,512
Ученые нашли полезную альтернативу сахару

Она не влияет на инсулин и не вредит зубам.

Научный мир стоит на пороге масштабных изменений в пищевой индустрии благодаря открытию эффективного способа производства тагатозы — редкого природного сахара, пишет New Voice.

В отличие от популярных искусственных подсластителей, которые в последнее время вызывают все больше опасений относительно безопасности, тагатоза является полностью натуральным веществом. Она содержится в небольших количествах во фруктах и молочных продуктах, а по вкусовым качествам на 92 процента идентична обычной сахарозе. В то же время ее калорийность составляет лишь треть от энергетической ценности традиционного сахара, что делает ее идеальным кандидатом для диетического питания.

Главное преимущество тагатозы заключается в ее метаболизме: она почти не вызывает резких скачков уровня инсулина в крови. Это обусловлено тем, что большая часть вещества не всасывается в тонком кишечнике, а ферментируется непосредственно в толстой кишке. Такое свойство делает этот подсластитель безопасным для людей, страдающих диабетом или имеющих проблемы с регуляцией уровня глюкозы. Кроме того, тагатоза не питает вредные бактерии в ротовой полости, что предотвращает развитие кариеса и положительно влияет на микробиом.

Важно и то, что в отличие от многих заменителей, тагатозу можно использовать для выпекания, поскольку она сохраняет свои свойства при высоких температурах.

До недавнего времени широкое использование этого сахара сдерживалось сложностью и дороговизной его получения. Однако исследователи из Университета Тафтса в сотрудничестве с биотехнологическими компаниями разработали инновационный метод производства с помощью модифицированных бактерий Escherichia coli. Ученые превратили микроорганизмы в крошечные «биофабрики», внедрив в них уникальный фермент, обнаруженный у слизистых грибов. Этот фермент позволяет бактериям перерабатывать обычную глюкозу в галактозу, а затем в тагатозу с чрезвычайно высокой эффективностью.

Благодаря этой технологии выход конечного продукта вырос до 95 процентов, что значительно превышает предыдущие показатели.

Хотя технологическая линия еще нуждается в финальной оптимизации, ученые уверены, что их подход станет основой для будущего рынка редких сахаров. Ожидается, что благодаря новому методу производства рынок тагатозы будет стремительно расти и к 2032 году достигнет объема в 250 миллионов долларов США. Это позволит сделать здоровое питание более доступным для миллионов людей, предлагая сладкий продукт без негативных последствий для обмена веществ и здоровья зубов.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россию заблокировали и унизили
Россию заблокировали и унизили Александр Коваленко
Это очень важная история
Это очень важная история Аббас Галлямов
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев Юрий Бутусов
То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип