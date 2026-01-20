Ученые нашли полезную альтернативу сахару 6 20.01.2026, 10:50

Она не влияет на инсулин и не вредит зубам.

Научный мир стоит на пороге масштабных изменений в пищевой индустрии благодаря открытию эффективного способа производства тагатозы — редкого природного сахара, пишет New Voice.

В отличие от популярных искусственных подсластителей, которые в последнее время вызывают все больше опасений относительно безопасности, тагатоза является полностью натуральным веществом. Она содержится в небольших количествах во фруктах и молочных продуктах, а по вкусовым качествам на 92 процента идентична обычной сахарозе. В то же время ее калорийность составляет лишь треть от энергетической ценности традиционного сахара, что делает ее идеальным кандидатом для диетического питания.

Главное преимущество тагатозы заключается в ее метаболизме: она почти не вызывает резких скачков уровня инсулина в крови. Это обусловлено тем, что большая часть вещества не всасывается в тонком кишечнике, а ферментируется непосредственно в толстой кишке. Такое свойство делает этот подсластитель безопасным для людей, страдающих диабетом или имеющих проблемы с регуляцией уровня глюкозы. Кроме того, тагатоза не питает вредные бактерии в ротовой полости, что предотвращает развитие кариеса и положительно влияет на микробиом.

Важно и то, что в отличие от многих заменителей, тагатозу можно использовать для выпекания, поскольку она сохраняет свои свойства при высоких температурах.

До недавнего времени широкое использование этого сахара сдерживалось сложностью и дороговизной его получения. Однако исследователи из Университета Тафтса в сотрудничестве с биотехнологическими компаниями разработали инновационный метод производства с помощью модифицированных бактерий Escherichia coli. Ученые превратили микроорганизмы в крошечные «биофабрики», внедрив в них уникальный фермент, обнаруженный у слизистых грибов. Этот фермент позволяет бактериям перерабатывать обычную глюкозу в галактозу, а затем в тагатозу с чрезвычайно высокой эффективностью.

Благодаря этой технологии выход конечного продукта вырос до 95 процентов, что значительно превышает предыдущие показатели.

Хотя технологическая линия еще нуждается в финальной оптимизации, ученые уверены, что их подход станет основой для будущего рынка редких сахаров. Ожидается, что благодаря новому методу производства рынок тагатозы будет стремительно расти и к 2032 году достигнет объема в 250 миллионов долларов США. Это позволит сделать здоровое питание более доступным для миллионов людей, предлагая сладкий продукт без негативных последствий для обмена веществ и здоровья зубов.

