Европа может ослабить поддержку доллара

Европа может ослабить поддержку доллара1
- 20.01.2026, 11:03
- 1,982
ЕС остается крупнейшим кредитором США.
Жёсткая торговая риторика США в отношении европейских стран на фоне ситуации вокруг Гренландии может повлиять на глобальные финансовые потоки и баланс сил на валютных рынках, усилив позиции евро. Об этом сообщает Bloomberg.
Торговые угрозы президента США Дональда Трампа в адрес правительств стран ЕС повышают вероятность пересмотра европейской инвестиционной политики. Аналитики не исключают, что Европа может сократить объёмы вложений в американские активы, что способно оказать дополнительную поддержку европейской валюте.
Такую оценку в комментарии для Bloomberg озвучил глава отдела валютных исследований Deutsche Bank Джордж Саравелос.
Европа остаётся крупнейшим кредитором США. По оценкам экспертов, страны региона владеют американскими акциями и облигациями примерно на 8 трлн долларов — это почти вдвое превышает совокупный объём аналогичных активов, находящихся у всех остальных стран мира. Такой масштаб делает финансовые отношения между ЕС и США особенно чувствительными к политическим и торговым решениям.