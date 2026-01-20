закрыть
20 января 2026
«Это легко и просто»

«Это легко и просто»
иллюстративное фото Los Muertos Crew / Pexels.com

Белоруска рассказала, как по государственной страховке съездила в санаторий в Польше.

Яна попала в польский санаторий с четырехлетней дочерью по государственной медицинской страховке NFZ. Направление выписал педиатр: девочке удалили аденоиды, а еще у нее часто случались отиты. Своими впечатлениями женщина, которая сейчас живет в Польше, поделилась в Threads, заметил Most.

По словам Яны, она уже давно собиралась получить направление, а «как узнала, что в Польше это так легко и просто, то сразу пошла к врачу».

У педиатра она заполнила соответствующую анкету, дальше с дочкой сдали «минимальные анализы». К заявке женщина приложила документы о перенесенной девочкой операции и отитах. Она уточнила, что документы нужны, чтобы обосновать нуждаемость в санатории, иначе могут отказать. Брать такие направления можно не только на детей, но и на взрослых.

«А дальше просто ждать, одобрят ли поездку и в какой санаторий направят», — рассказала она.

Им с дочерью дали путевку в Cegielski на Балтике. Это не заняло много времени.

«Лучше б с такой скоростью карту побыта (ВНЖ. — Прим.) выдавали», — пошутила Яна.

«Список процедур очень лайтовый»

В санатории несколько вещей женщину удивили. Во-первых, то, что на завтрак и ужин дают в основном бутерброды. Она объясняет это тем, что поляки «привыкли так есть, а для нас это очень некомфортно».

«Я уже видеть [бутерброды] не могу», — призналась она.

Во-вторых, в санатории, куда поехали Яна и ее дочь, есть аниматор, у которого в игровой комнате можно оставить ребенка. Там проводят занятия.

«Список процедур очень лайтовый, по сравнению с тем, что я видела в санатории в РБ», — поделилась впечатлениями женщина.

Уехать раньше времени из санатория можно, но тогда придется заплатить за каждый оставшийся день по 200 злотых.

