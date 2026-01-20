«Это легко и просто»
- 20.01.2026, 11:19
- 1,118
Белоруска рассказала, как по государственной страховке съездила в санаторий в Польше.
Яна попала в польский санаторий с четырехлетней дочерью по государственной медицинской страховке NFZ. Направление выписал педиатр: девочке удалили аденоиды, а еще у нее часто случались отиты. Своими впечатлениями женщина, которая сейчас живет в Польше, поделилась в Threads, заметил Most.
По словам Яны, она уже давно собиралась получить направление, а «как узнала, что в Польше это так легко и просто, то сразу пошла к врачу».
У педиатра она заполнила соответствующую анкету, дальше с дочкой сдали «минимальные анализы». К заявке женщина приложила документы о перенесенной девочкой операции и отитах. Она уточнила, что документы нужны, чтобы обосновать нуждаемость в санатории, иначе могут отказать. Брать такие направления можно не только на детей, но и на взрослых.
«А дальше просто ждать, одобрят ли поездку и в какой санаторий направят», — рассказала она.
Им с дочерью дали путевку в Cegielski на Балтике. Это не заняло много времени.
«Лучше б с такой скоростью карту побыта (ВНЖ. — Прим.) выдавали», — пошутила Яна.
«Список процедур очень лайтовый»
В санатории несколько вещей женщину удивили. Во-первых, то, что на завтрак и ужин дают в основном бутерброды. Она объясняет это тем, что поляки «привыкли так есть, а для нас это очень некомфортно».
«Я уже видеть [бутерброды] не могу», — призналась она.
Во-вторых, в санатории, куда поехали Яна и ее дочь, есть аниматор, у которого в игровой комнате можно оставить ребенка. Там проводят занятия.
«Список процедур очень лайтовый, по сравнению с тем, что я видела в санатории в РБ», — поделилась впечатлениями женщина.
Уехать раньше времени из санатория можно, но тогда придется заплатить за каждый оставшийся день по 200 злотых.