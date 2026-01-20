закрыть
20 января 2026, вторник, 12:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Энергетики продлили ремонт поврежденной в Минске теплотрассы

3
  • 20.01.2026, 11:37
  • 1,432
Энергетики продлили ремонт поврежденной в Минске теплотрассы

Когда ждать «нормального» тепла?

В Министерстве энергетики Беларуси утром 20 января отчитались о ходе ремонтных работ на повреждённой теплотрассе в Минске, где из-за аварии в почти двадцатиградусные морозы проблемы с отоплением возникли у жителей более 3 тыс. домов. Работы велись всю ночь, но пока о полной ликвидации аварии речи не идёт, как и полном восстановлении нормального режима отопления в пострадавших районах.

В Минэнерго рассказали , что к ремонту теплотрассы в Минске привлекли более 170 человек. Бригады работали, сменяя друг друга, в круглосуточном режиме, но к утру 20 января полностью устранить повреждение ещё не удалось.

Напомним, специалисты выяснили, что на одной из магистралей, по которым идёт тепло от ТЭЦ-4, в сильные морозы повредило компенсатор диаметром 1200 мм. Его необходимо демонтировать и заменить, но для этого до повреждённого участка теплотрассы ремонтникам нужно ещё добраться - в условиях почти двадцатиградусных морозов минувшей ночью это оказалось непростой задачей.

В результате часть работ ремонтникам пришлось выполнять вручную - спецтехника оказалась бесполезной. Согласно официальному заявлению Минэнерго, сейчас ещё ведутся «подготовительные мероприятия» по замене повреждённого компенсатора.

Судя по заявлению ведомства, восстановить подачу тепла во все дома в полном объёме пока не удалось.

- Принимаются все необходимые меры для скорейшего завершения работ и восстановления нормального режима теплоснабжения потребителей, - заявили в Минэнерго, не уточняя конкретных сроков, когда именно планируется выход на «норму».

В заявках жителей домов, пострадавших от аварии, на портале 115.бел пока указаны сроки, озвученные коммунальщиками вчера вечером - 12:00 20 января. Речь идёт о «восстановлении параметров» отопления до нормальных значений после аварии - сами дома ещё вчера перевели на резервные источники, запитав от районных котельных.

- Они обеспечили временное теплоснабжение для большинства пострадавших потребителей, - отчитался накануне вечером министр энергетики Денис Мороз.

В комментарии БелТА он пояснил , что восстановить подачу тепла в некоторые дома в короткие сроки не получилась из-за того, что один магистральный теплопровод практически опустел после аварии - из него вылилось около 5 тыс. кубометров горячей воды.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россию заблокировали и унизили
Россию заблокировали и унизили Александр Коваленко
Это очень важная история
Это очень важная история Аббас Галлямов
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев Юрий Бутусов
То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип