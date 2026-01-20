Энергетики продлили ремонт поврежденной в Минске теплотрассы 3 20.01.2026, 11:37

Когда ждать «нормального» тепла?

В Министерстве энергетики Беларуси утром 20 января отчитались о ходе ремонтных работ на повреждённой теплотрассе в Минске, где из-за аварии в почти двадцатиградусные морозы проблемы с отоплением возникли у жителей более 3 тыс. домов. Работы велись всю ночь, но пока о полной ликвидации аварии речи не идёт, как и полном восстановлении нормального режима отопления в пострадавших районах.

В Минэнерго рассказали , что к ремонту теплотрассы в Минске привлекли более 170 человек. Бригады работали, сменяя друг друга, в круглосуточном режиме, но к утру 20 января полностью устранить повреждение ещё не удалось.

Напомним, специалисты выяснили, что на одной из магистралей, по которым идёт тепло от ТЭЦ-4, в сильные морозы повредило компенсатор диаметром 1200 мм. Его необходимо демонтировать и заменить, но для этого до повреждённого участка теплотрассы ремонтникам нужно ещё добраться - в условиях почти двадцатиградусных морозов минувшей ночью это оказалось непростой задачей.

В результате часть работ ремонтникам пришлось выполнять вручную - спецтехника оказалась бесполезной. Согласно официальному заявлению Минэнерго, сейчас ещё ведутся «подготовительные мероприятия» по замене повреждённого компенсатора.

Судя по заявлению ведомства, восстановить подачу тепла во все дома в полном объёме пока не удалось.

- Принимаются все необходимые меры для скорейшего завершения работ и восстановления нормального режима теплоснабжения потребителей, - заявили в Минэнерго, не уточняя конкретных сроков, когда именно планируется выход на «норму».

В заявках жителей домов, пострадавших от аварии, на портале 115.бел пока указаны сроки, озвученные коммунальщиками вчера вечером - 12:00 20 января. Речь идёт о «восстановлении параметров» отопления до нормальных значений после аварии - сами дома ещё вчера перевели на резервные источники, запитав от районных котельных.

- Они обеспечили временное теплоснабжение для большинства пострадавших потребителей, - отчитался накануне вечером министр энергетики Денис Мороз.

В комментарии БелТА он пояснил , что восстановить подачу тепла в некоторые дома в короткие сроки не получилась из-за того, что один магистральный теплопровод практически опустел после аварии - из него вылилось около 5 тыс. кубометров горячей воды.

