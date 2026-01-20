Трамп опубликовал письмо генсека НАТО, где тот обещает «продвижение» по Гренландии

Трамп опубликовал письмо генсека НАТО, где тот обещает «продвижение» по Гренландии1
- 20.01.2026, 11:48
Следом за сливом переписки с Макроном.
Президент США Дональд Трамп следом за сливом переписки с французским коллегой Эмманюэлем Макроном также поделился скриншотом сообщения от генерального секретаря НАТО Марка Рютте.
обнародовал в соцсети Truth Social.
Марк Рютте в сообщении хвалит Трампа за усилия в Сирии и других частях мира.
- Я использую свои медиаконтакты в Давосе, чтобы подчеркнуть вашу работу там, в Газе и в Украине, – говорится в сообщении.
Генеральный секретарь также упоминает Гренландию.
- Я стремлюсь найти продвижение по Гренландии, – пишет он Трампу.
Рютте завершает сообщение следующим образом:
- Не могу дождаться встречи с вами. Ваш Марк, Генеральный секретарь НАТО, – пишет он Трампу.