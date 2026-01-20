Синоптики назвали область Беларуси, где отпустят морозы 1 20.01.2026, 11:51

1,880

Многие беспокоятся о том, что погода выкинет дальше.

Январь не думает сбавлять темпы и продолжает удивлять белорусов 20-градусными морозами, говорят синоптики. Как пишет БелТА, в ближайшее время теплые вещи останутся в тренде.

Лишь жители юго-запада страны (и то ближе к концу недели) смогут расслабиться, ведь морозы отпустят.

Не стоит забывать, что мы медленно, но верно движемся в направлении весны. А продолжительность светового дня увеличивается на три минуты ежедневно.

Погода на 20–22 января

Во вторник, 20 января, будет преимущественно без осадков. Местами ожидаются туман, изморозь. Температура воздуха ночью составит от -14 до -20°C, местами – до -25°C. Днем будет от -6 до 12°C.

На следующий день снег могут ждать только жители севера Беларуси. Температурный фон останется в таких же значениях.

В четверг, 22 января, погода не изменится.

Погода в пятницу и выходные

Небольшой кратковременный снег можно ждать 23 января. Воздух ночью охладится до -9...-16°C. Днем будет от -5 до -11°C, по северо-востоку – до -13°C.

В субботу в Беларусь вернется снег. Днем по юго-западу ожидается мокрый снег. Температура воздуха ночью составит -10...-17°C, по западу – до -6°C. В светлое время суток будет до -15°C, в Гродненской области – от -4 до -7°C.

Снег не отступит и 25 января. Кое-где будет даже метель. Ночные температуры сохранятся в течение выходных.

Лишь гродненцы смогут ощутить всего каких-то -2°C и днем и ночью. В Витебске – по-прежнему суровые -15°C.

