«Черный лебедь» для Путина 20.01.2026, 12:24

Как авария с сыном Кадырова может изменить баланс сил на Кавказе.

В Чечне разворачивается настоящая драма за власть. Недавняя авария, в которую, по утверждению СМИ, попал сын Рамзана Кадырова, разоблачила то, что раньше только догадывались: главарь республики теряет контроль, а его клан оказался под ударом.

Почему кризис в самом взрывоопасном регионе России может стать настоящим подарком для Украины и кошмаром для главы Кремля, выяснял «Телеграф».

Политолог Тарас Загородний объясняет, что последние события подтверждают опасения относительно здоровья чеченского лидера.

- Поскольку, судя по последним сообщениям, все же у Кадырова есть проблемы со здоровьем. Это и, судя по тому, как лихорадочно он пытается продвинуть всех своих родственников и своих сыновей в органы власти, это означает, что ситуация в действительности может быть не очень хорошей, — говорит эксперт.

По словам Загороднего, глава Чечни пытается любой ценой закрепить власть за своим кланом.

- Он пытается закрепить свой клан для того, чтобы он мог активно участвовать либо в разделе власти, либо присутствовать, — отмечает политолог.

Загадочная авария с одним из сыновей Кадырова показала: многие недовольны происходящим.

- Я считаю, что эта авария — не случайна. Я думаю, что многие недовольны происходящим. Они не хотят, чтобы укреплялся Кадыров в Чечне, — уверен Загородний. Эксперт добавляет, что даже некоторые из ближайшего окружения чеченского лидера играют против него.

Проблема в том, что старший сын Адам Кадыров просто не способен перехватить власть отца. Политолог Загородний не оставляет ему никаких шансов: «Понятно, что сам Адам Кадыров не может полностью перехватить всю власть. Потому что он такой типичный мажорчик, можно назвать».

Между влиянием и даже умом отца и сына просто пропасть: «Все-таки за Кадыровым уже стояло какое-то прошлое. Он там участвовал в войнах. За ним стоял его отец. А здесь человек без авторитета», — объясняет Загородний.

Политолог обращает внимание на то, что Адам практически не появляется публично, и это тоже говорит многое. «У него умственные способности, думаю, гораздо хуже, чем у отца. И авторитета такого нет», — говорит эксперт. Однако Рамзан Кадыров все равно пытается продвинуть сына, понимая, что других вариантов сохранить династию нет. «Он хотел бы видеть его в каком-то формате у власти», — резюмирует Загородний.

Борьба за власть на Кавказе открывает Украине новые возможности. Загородний прямо говорит: «То, что начинается это такая грызня на Кавказе – очень хорошо, потому что Чечня – это самый взрывоопасный регион».

Эксперт объясняет, почему именно Чечня имеет реальные перспективы отделения от России. «Это регион с большими перспективами по независимости, поскольку у них есть внешняя граница с Грузией. Рядом находится Дагестан», — отмечает политолог.

Загородний видит в этом регионе потенциал создания целого транспортного коридора, независимого от Москвы. «Учитывая возможность выхода Дагестана к Каспийскому морю через Чечню, выстраивается некий транспортный коридор. Это значит, что может появиться экономическая база для независимости», — детализирует эксперт.

«Соответственно, чем больше будет нестабильность в стране, тем лучше для нас», — отмечает Загородний.

Эксперт уверен, что кризис в Чечне может стать роковой ошибкой главы РФ. «Это такой, может, черный лебедь будет для Путина, потому что кадыровцы — это личный проект Путина», — говорит политолог.

Загородний раскрывает еще один важный аспект, который делает Кадырова уязвимым в Москве. Оказывается, у чеченского фаворита фактически нет союзников посреди русских силовиков. «Больших силовиков России могут враждовать друг против друга, но у них единственное мнение, на которое они сходятся: Кадырова нужно было прибить еще позавчера», — рассказывает эксперт.

Политолог объясняет, откуда такая ненависть к чеченскому лидеру со стороны российских силовых структур. «Потому что, по их мнению, он у них украл победу во Второй чеченской войне», — говорит Загородний. Это устаревшее оскорбление делает позиции Кадырова в Москве чрезвычайно шаткими, особенно теперь, когда он теряет здоровье и не может полагаться на поддержку своего слабого сына.

