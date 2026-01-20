закрыть
В Минске выставили на продажу торговое помещение с тысячей бабочек

  • 20.01.2026, 12:26
  • 1,198
В Минске выставили на продажу торговое помещение с тысячей бабочек

Сколько за него просят?

Необычное торговое помещение с эксклюзивным бизнесом выставили на продажу в Минске — в нем проходит выставка живых экзотических бабочек со всего мира. На это обратил внимание Realt.

Выставка, где круглый год можно увидеть живых тропических бабочек, размещена в торговом центре «Променад» на улице Кирилла Туровского. Это район ЖК «Маяк Минска» и станции метро «Восток».

Торговое помещение расположено на нулевом этаже дома и занимает почти 47 «квадратов». Там есть все удобства, мебель, компьютерная сеть, сигнализация и видеонаблюдение.

В объявлении также сказано, что в ТЦ «Променад» — хорошая проходимость. На выставке регулярно проходят экскурсии, в придачу есть постоянные клиенты и партнеры, организовано предварительное бронирование для групп туристов и школьников.

За объект просят 551,5 тыс. рублей, или около $190 тыс. в эквиваленте.

