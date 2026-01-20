Ким Чен Ын устроил показуху в стиле Лукашенко

Ким Чен Ын устроил показуху в стиле Лукашенко3
- 20.01.2026, 12:36
Инцидент произошел на фоне экономического кризиса в КНДР.
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время инспекции крупного промышленного объекта публично уволил вице-премьера, курировавшего экономику, обвинив его в некомпетентности и провале задач, пишет Independent.
Инцидент произошел на Ренсонском машиностроительном комплексе в провинции Хамген, где Ким Чен Ын проверял первый этап модернизации предприятия. Он резко раскритиковал чиновников за срыв сроков, назвав их работу безответственной и пораженческой. Вице-премьер Ян Сон Хо был отправлен в отставку как «непригодный для выполнения тяжелых обязанностей».
Ким Чен Ын образно заявил, что назначение Ян Сон Хо было «похоже на попытку запрячь телегу в козла», подчеркнув, что «телегу тянет вол, а не козел».
Эксперты отмечают, что экономика Северной Кореи продолжает испытывать серьезные трудности из-за международных санкций, хронического неэффективного управления, слабой инфраструктуры и нехватки продовольствия. При этом значительная часть ресурсов по-прежнему направляется на военные и ракетные программы.
Аналитики считают публичное увольнение скорее демонстративной мерой давления на элиты накануне партийного съезда, чем признаком реальных экономических реформ.
Отметим, подобным стилем коммуникации с чиновниками часто пользуется Александр Лукашенко.