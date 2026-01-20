Ким Чен Ын устроил показуху в стиле Лукашенко 3 20.01.2026, 12:36

3,408

Инцидент произошел на фоне экономического кризиса в КНДР.

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время инспекции крупного промышленного объекта публично уволил вице-премьера, курировавшего экономику, обвинив его в некомпетентности и провале задач, пишет Independent.

Инцидент произошел на Ренсонском машиностроительном комплексе в провинции Хамген, где Ким Чен Ын проверял первый этап модернизации предприятия. Он резко раскритиковал чиновников за срыв сроков, назвав их работу безответственной и пораженческой. Вице-премьер Ян Сон Хо был отправлен в отставку как «непригодный для выполнения тяжелых обязанностей».

Ким Чен Ын образно заявил, что назначение Ян Сон Хо было «похоже на попытку запрячь телегу в козла», подчеркнув, что «телегу тянет вол, а не козел».

Эксперты отмечают, что экономика Северной Кореи продолжает испытывать серьезные трудности из-за международных санкций, хронического неэффективного управления, слабой инфраструктуры и нехватки продовольствия. При этом значительная часть ресурсов по-прежнему направляется на военные и ракетные программы.

Аналитики считают публичное увольнение скорее демонстративной мерой давления на элиты накануне партийного съезда, чем признаком реальных экономических реформ.

Отметим, подобным стилем коммуникации с чиновниками часто пользуется Александр Лукашенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com