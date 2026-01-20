закрыть
Ученые: До появления кошек в Китае в домах людей жили совсем другие звери

  • 20.01.2026, 12:50
  • 1,826
Они тоже охотились на грызунов.

Никто не хочет жить в мире без кошек, но в течение примерно 600 лет это было печальной реальностью для жителей древнего Китая — затем Шелковый путь подарил им первую домашнюю кошку, это произошло около 1300 лет назад, пишет IFLScience.

Однако отсутствие домашних кошек вовсе не означало, что в домах местных жителей не обитали питомцы. Напротив, ученые только что обнаружили, что до этого печального периода без кошек в китайских домах в течение тысячелетий жил совсем другой вид кошек, первые из которых появились еще в неолитический период.

В ходе исследования ученые проанализировали останки 22 кошек, найденные в 14 различных древних археологических памятниках по всему Китаю. Результаты анализа указывают на то, что леопардовые кошки начали жить бок о бок с людьми около 5400 лет назад и продолжали быть их компаньонами в течение 3500 лет.

Отметим, что леопардовая кошка — разновидность дикой кошки, обитающая в Азии. Размеры представителей этого вида соизмеримы с домашними кошками, однако они носят леопардовый принт и, вероятно, приобрели популярность благодаря своей охоте на грызунов.

Исследователи также заметили нечто странное: примерно с 150 года нашей эры леопардовые кошки полностью исчезли из археологических находок. Авторы исследования полагают, что это может отражать социальные и экономические потрясения, охватившие Китай после падения династии Хань. Тогда из-за нехватки ресурсов грызуны стали реже появляться возле человеческих поселений, что заставило леопардовых кошек отдалиться от людей. Это перекликается с исчезновением черных крыс в Европе после падения Римской империи, которые вернулись лишь несколько столетий спустя, в период большей стабильности.

В результате, в течение 600 лет после окончания династии Хань жители Китая были вынуждены мириться с отсутствием кошек в своей жизни. Наконец, в 730 году нашей эры ситуация изменилась, когда в городе Тунвань, центре Шелкового пути, внезапно появилась самая ранняя известная домашняя кошка. Ученые проанализировали геном образца и обнаружили, что он родственен другим кошкам Леванта и Центральной Азии — это указывает на то, что животное было завезено в Китай торговцами Шелкового пути.

Ученые углубились в геном этой первой кошки и смогли реконструировать некоторые элементы ее внешности. Считается, что она была либо полностью белой, либо полосатой кошкой с белыми отметинами. Любопытно, что 85% кошек на исторических китайских картинах белые — предполагается, что такой окрас мог быть предпочтительным для древней китайской элиты.

Считается, что в это время кошки вновь вошли в китайскую культуру: изображения домашних кошек начали появляться на гробницах во времена династии Тан, которая длилась с VII по X века нашей эры.

