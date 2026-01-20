В Витебске суд запретил студентке тратить собственную стипендию 1 20.01.2026, 13:03

В чем дело?

Суд в Витебске ограничил права несовершеннолетней студентки колледжа – она больше не сможет распоряжаться собственной стипендией и другими доходами до 18 лет. С таким заявлением в правоохранительные органы обратился прокурор города. Smartpress.by узнал подробности.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что студентка относилась к категории детей, оставшихся без попечения родителей. Она находилась на полном гособеспечении, а её законным представителем был директор колледжа. В пресс-службе прокуратуры Витебской области установили, что девушка получала стипендию и другие выплаты, однако тратила их «не по назначению».

Проверка показала, что в большинстве своём студентка тратила деньги на алкоголь. Это, утверждают в прокуратуре, негативно отражалось на её уровне жизни и условиях проживания. Из-за употребления спиртного с девушкой уже проводили индивидуальную профилактическую работу.

В итоге прокурор Витебского района обратился в суд, чтобы защитить законные интересы несовершеннолетней и предотвратить дальнейшее употребление алкоголя. Судья удовлетворил заявление и ограничил право студентки самостоятельно распоряжаться своими доходами.

В Беларуси суд может ограничить право несовершеннолетнего от 14 до 18 лет распоряжаться своими доходами, если есть основания полагать, что средства тратятся во вред самому ребёнку. Такие дела рассматриваются по заявлению родителей, законных представителей или прокурора.

