Каждая четвертая компания в России начала увольнять сотрудников 20.01.2026, 13:14

Из-за финансовых проблем.

В 2025 году 25% российских работодателей сократили штат на фоне резкого замедления экономики, говорится в исследовании Get experts, данные которого приводят «Известия». У 51% компаний, принявших такое решение, численность сотрудников снизилась на 11–20%, еще у 18% — на 21–30%.

Основной причиной сокращений стали финансовые трудности, о чем заявили 66% работодателей. 37% объяснили свое решение изменением организационной структуры. 22% респондентов указали на проблемы с подбором или заменой персонала, 17% — на дефицит квалифицированных специалистов.

Еще 13% связали увольнения с падением продаж или отчуждением части бизнеса. За два года доля компаний, сокративших штат, выросла в 2,5 раза. В 2023-м такие меры приняли 10% работодателей.

Также в 2025 году 32% компаний сообщили о росте уровня текучести персонала. В 52% случаев сотрудники уходили по собственной инициативе, в 20% — по решению начальства, еще в 28% сочетались оба варианта.

Самыми дефицитными работодатели назвали узкопрофильных специалистов (65%), «синих воротничков» (43%) и управленцев среднего звена (28%). Наибольшие трудности возникали с поиском и удержанием представителей рабочих специальностей, айтишников, а также профессионалов в сфере продаж и коммерции.

В связи с этим почти половина компаний (49%) прибегали к попыткам повторного найма бывших сотрудников, однако в большинстве случаев доля вернувшихся не превышала 5%. Кроме того, 64% работодателей переключились на соискателей «серебряного» возраста — от 55 лет и старше.

В 2026 году компании прогнозируют сохранение дефицита кадров, прежде всего среди узкопрофильных специалистов и рабочих профессий. По их оценкам, ключевыми направлениями найма останутся продажи, IT и производство.

