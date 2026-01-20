закрыть
Многие минчане до сих пор сидят без тепла

1
  • 20.01.2026, 13:31
Аварию так и не устранили.

Из-за повреждения участка тепломагистрали ТЭЦ-4 19 января жители пяти районов белорусской столицы в мороз остались без отопления и горячей воды.

В Минскэнерго пообещали, что восстановительные работы будут идти круглосуточно, а министр энергетики Денис Мороз уже к вечеру отчитался об устранении аварии.

Но слова чиновников и реальность не совпали — на утро 20 января во многих домах Фрунзенского и Октябрьского районов тепло так и не появилось.

