Гренландский провал может изменить позицию Трампа Аббас Галлямов

20.01.2026, 13:38

Аббас Галлямов

Станет завидно?

Если Трампу так и не удастся заполучить Гренландию, он может изменить свою позицию по вопросу о принадлежности Крыма. Пока он не требует от Путина вернуть его Украине, а вот после фиаско вполне способен сделать это.

Во всяком случае он может сказать, что официально признавать его российским, на что намекал ранее, не будет. Ему ведь станет завидно: почему Путину можно, а ему нет?

Тем более если российский президент продолжит раздражать его своим упрямством по вопросу о прекращении войны.

Аббас Галлямов, Telegram

