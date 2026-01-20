закрыть
США отказались отпускать россиян с захваченного танкера

  • 20.01.2026, 13:53
  • 1,846
Фото: Reuters

В Вашингтоне эту информацию не комментировали.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США пока не выполнили свое обещание освободить двух граждан РФ из состава экипажа танкера «Белла 1» («Маринера»), задержанного американскими военными в Атлантическом океане. Об этом он рассказал на пресс-конференции, его слова приводит радио «Маяк».

В конце декабря Береговая охрана США попыталась задержать в Карибском море шедший под панамским флагом танкер «Белла 1», который, как утверждалось, направлялся в Венесуэлу. Вашингтон заявлял, что судно находится в санкционных списках министерства финансов США из-за перевозки подсанкционной нефти. Экипаж, состоящий из граждан России, Украины и Индии, отказался подчиняться требованиям американских военных, а уходя от погони, члены экипажа танкера нарисовали на своем борту флаг России.

США захватили танкер днем 7 января между Исландией и Британскими островами. На борт «Беллы 1» высадился американский десант с вертолета. Reuters сообщал, что в непосредственной близости от танкера и Береговой охраны США находились российские военные суда. МИД России назвал задержание танкера «незаконной силовой акцией».

