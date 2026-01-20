закрыть
Еще в одном белорусском городе коммунальная авария

5
  • 20.01.2026, 13:58
  • 2,612
Еще в одном белорусском городе коммунальная авария

Часть жителей осталась без воды.

В Советском районе Гомеля часть жителей 20 января остались без воды из-за аварии на трубопроводе, сообщают телеграм-каналы.

Порыв водопроводной линии — пр. Речицкий, 23.

Для проведения ремонта ГП «Гомельоблтеплосеть» остановило подачу воды на ЦТП № 92 (пр. Речицкий, 27А). Без воды остались следующие адреса:

- д/с № 47 (ул. Брестская, 4) — нет холодной и горячей воды;

- жилой дом пр. Речицкий, 23 — то же самое;

- жилые дома пр. Речицкий, 21, 25, 27, 29, 31 — нет горячего водоснабжения.

На месте работает аварийная бригада КПУП «Гомельводоканал». Ориентировочное время окончания работ — 17.30.

