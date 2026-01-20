Еще в одном белорусском городе коммунальная авария

Еще в одном белорусском городе коммунальная авария5
- 20.01.2026, 13:58
- 2,612
Часть жителей осталась без воды.
В Советском районе Гомеля часть жителей 20 января остались без воды из-за аварии на трубопроводе, сообщают телеграм-каналы.
Порыв водопроводной линии — пр. Речицкий, 23.
Для проведения ремонта ГП «Гомельоблтеплосеть» остановило подачу воды на ЦТП № 92 (пр. Речицкий, 27А). Без воды остались следующие адреса:
- д/с № 47 (ул. Брестская, 4) — нет холодной и горячей воды;
- жилой дом пр. Речицкий, 23 — то же самое;
- жилые дома пр. Речицкий, 21, 25, 27, 29, 31 — нет горячего водоснабжения.
На месте работает аварийная бригада КПУП «Гомельводоканал». Ориентировочное время окончания работ — 17.30.