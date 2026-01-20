Трамп пригласил 49 стран в свой Совет мира 19 20.01.2026, 14:08

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Среди приглашенных есть и режим Лукашенко.

Президент США Дональд Трамп пригласил 49 государств и Еврокомиссию в так называемый Совет мира по Газе, среди приглашенных есть и режим Лукашенко.

Об этом пишет Bloomberg.

В списке 49 стран, среди которых – большинство европейских государств, а также Россия, Беларусь, Украина, Израиль, Саудовская Аравия, Пакистан, Оман и другие. Отдельно в списке указана Еврокомиссия.

Трамп хочет, чтобы церемония подписания состоялась в Давосе в четверг, несмотря на призывы некоторых из приглашенных переписать условия членства.

Список приглашенных составлен на основе информации от лиц, осведомленных в этом деле, и публикаций в социальных сетях. Не все страны подтвердили получение приглашения, и список не является исчерпывающим:

Албания

Аргентина

Австралия

Австрия

Бахрейн

Беларусь

Бразилия

Канада

Кипр

Египет

Европейская комиссия

Финляндия

Франция

Германия

Греция

Венгрия

Индия

Индонезия

Ирландия

Израиль

Италия

Япония

Иордания

Казахстан

Марокко

Нидерланды

Новая Зеландия

Норвегия

Оман

Пакистан

Парагвай

Польша

Португалия

Катар

Румыния

Россия

Саудовская Аравия

Сингапур

Словения

Южная Корея

Испания

Швеция

Швейцария

Таиланд

Турция

Объединенные Арабские Эмираты

Великобритания

Украина

Узбекистан

Вьетнам

