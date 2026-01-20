Наталья Радина: Европа, в отличие от Трампа, всё поняла о Лукашенко 20.01.2026, 14:18

1,124

Наталья Радина

Будущее Беларуси — в ЕС и НАТО.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина считает, что диалог Европы с Лукашенко невозможен. Европейцы за последние годы прекрасно поняли, что из себя представляет белорусский режим.

Об этом журналистка рассказала на презентации книги известного американского писателя Юрия Фельштинского «Беларусь Натальи Радиной. Журналистка против диктатора», которая 16 января прошла в Варшаве, отвечая на вопрос о том, как Брюссель смотрит на белорусский режим:

— Европа понимает опасность, которую несет режим Лукашенко. В условиях войны именно Европа, в отличие от Соединенных Штатов и Дональда Трампа, осознала, что такое белорусская диктатура. И меня радует, что европейцы не снимают санкции. Пришло понимание, что не может быть никакой самостоятельной игры с Лукашенко, как это было до 2020 — 2022 года, когда какие-то надежды оторвать диктатора от России и выстраивать с ним отношения.

Европа и особенно Польша, которая почти всегда занимала принципиальную позицию по отношению к режиму Лукашенко, это понимают. Литва осознала, насколько это опасно, и, несмотря на давление со стороны США, не снимает санкции с «Беларуськалия». Поэтому никаких диалогов с Лукашенко во время войны быть не может. Нынешнее потепление отношений с США также считаю временным. Путин будет продолжать войну против Украины и Европы с активным участием белорусской диктатуры. И уже снятые санкции придется возвращать и вводить новые.

Затем главный редактор сайта Charter97.org ответила на вопрос о видении будущего Беларуси как самостоятельного государства. Наталья Радина считает, что наша страна должна стать частью евроатлантической цивилизации:

— Беларусь должна быть членом Европейского союза и НАТО. Это единственный путь, который я вижу для своей страны. Никакой «нейтральной страны», никаким «мостом» между Россией и Европой Беларусь не будет. Все, кто до сих пор говорит о какой-то «финляндизации», о чем вы? Я всегда говорю белорусам: если вы будете мечтать о мосте, вы будете жить под этим мостом.

Все очень просто: мы должны идти в ЕС и НАТО, только так мы сможем защититься от Российской империи, которая, если не распадется, всегда будет оставаться для нас большой угрозой.

Полный репортаж сайта Charter97.org с презентации книги «Беларусь Натальи Радиной».

