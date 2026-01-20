Зеленский отказался от поездки в Давос 2 20.01.2026, 14:22

2,148

Владимир Зеленский

Он остается в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что остается в Украине, где координирует работу служб из-за ситуации в энергетике.

По его словам, это сейчас «самый главный приоритет», и он «выбирает Украину», имея в виду поездку на экономический форум в Давосе.

«Пока что у меня план, как помочь людям с энергетикой. Я провел соответствующие консультации с энергетическим штабом… Это самый главный сейчас приоритет. Но все можно измениться каждую минуту, потому что для меня, для украинцев очень важно закончить эту войну», — отметил президент во время общения с журналистами.

По его словам, «план процветания» и гарантии безопасности, которые планировалось подписать в Давосе с США, еще не согласованы до конца. Его поездка еще может состояться, если соглашения окажутся готовы для подписания или будут решения по поставкам ПВО или новой помощи Киеву.

Axios также подтверждает, что подписание «плана процветания» Зеленского с Дональдом Трампом было отменено. При этом американский источник издания отметил, что каких-либо дат в принципе не было назначено, план еще требует доработки.

