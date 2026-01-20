В Витебске «тунеядцев» заставили чистить снег

В Витебске «тунеядцев» заставили чистить снег7
- 20.01.2026, 14:23
Под надзором.
В Витебске местных жителей, «не занятых в экономике», а также тех, кто страдает от алкогольной зависимости или не имеет места жительства, заставили чистить снег возле госорганизации. Силовики объяснили это «стимулированием к трудоустройству».
Как сообщается в телеграм-канале УВД Витебского облисполкома, мужчины и женщины чистили снег на пешеходных дорожках на проспекте Строителей в Витебске.
Такие мероприятия, по заявлению силовиков, проводятся для стимулирования людей «к становлению на путь исправления и трудоустройству».