В Витебске «тунеядцев» заставили чистить снег 7 20.01.2026, 14:23

1,454

Под надзором.

В Витебске местных жителей, «не занятых в экономике», а также тех, кто страдает от алкогольной зависимости или не имеет места жительства, заставили чистить снег возле госорганизации. Силовики объяснили это «стимулированием к трудоустройству».

Как сообщается в телеграм-канале УВД Витебского облисполкома, мужчины и женщины чистили снег на пешеходных дорожках на проспекте Строителей в Витебске.

Такие мероприятия, по заявлению силовиков, проводятся для стимулирования людей «к становлению на путь исправления и трудоустройству».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com