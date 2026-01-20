закрыть
20 января 2026, вторник, 14:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Витебске «тунеядцев» заставили чистить снег

7
  • 20.01.2026, 14:23
  • 1,454
В Витебске «тунеядцев» заставили чистить снег

Под надзором.

В Витебске местных жителей, «не занятых в экономике», а также тех, кто страдает от алкогольной зависимости или не имеет места жительства, заставили чистить снег возле госорганизации. Силовики объяснили это «стимулированием к трудоустройству».

Как сообщается в телеграм-канале УВД Витебского облисполкома, мужчины и женщины чистили снег на пешеходных дорожках на проспекте Строителей в Витебске.

Такие мероприятия, по заявлению силовиков, проводятся для стимулирования людей «к становлению на путь исправления и трудоустройству».

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россию заблокировали и унизили
Россию заблокировали и унизили Александр Коваленко
Это очень важная история
Это очень важная история Аббас Галлямов
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев Юрий Бутусов
То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип