закрыть
20 января 2026, вторник, 14:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

За футбол в Беларуси будет отвечать волейболист

2
  • 20.01.2026, 14:29
За футбол в Беларуси будет отвечать волейболист

Вертелко — профессиональный игрок в волейбол.

Владимир Вертелко занял вакантную должность генерального секретаря в Белорусской федерации футбола. Соответствующее решение было принято на заседании исполкома, пишет АБФФ.

Владимир Вертелко родился 28 мая 1988 года в Минске. В 2011 году окончил Белорусский государственный университет физической культуры по специальности «тренерская работа по волейболу», а в 2016 году — Белорусский национальный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии».

Выступал как за белорусские волейбольные клубы, так и в Казахстане, а более продолжительный период — в Израиле. Двукратный чемпион нашей страны и дважды обладатель Кубка Беларуси.

С 2022 года — директор волейбольного клуба «Борисов-2010». Под его руководством команда в этом сезоне дошла до финала Кубка страны и лидирует в чемпионате Беларуси.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россию заблокировали и унизили
Россию заблокировали и унизили Александр Коваленко
Это очень важная история
Это очень важная история Аббас Галлямов
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев Юрий Бутусов
То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип