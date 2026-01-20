За футбол в Беларуси будет отвечать волейболист

За футбол в Беларуси будет отвечать волейболист2
- 20.01.2026, 14:29
Вертелко — профессиональный игрок в волейбол.
Владимир Вертелко занял вакантную должность генерального секретаря в Белорусской федерации футбола. Соответствующее решение было принято на заседании исполкома, пишет АБФФ.
Владимир Вертелко родился 28 мая 1988 года в Минске. В 2011 году окончил Белорусский государственный университет физической культуры по специальности «тренерская работа по волейболу», а в 2016 году — Белорусский национальный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии».
Выступал как за белорусские волейбольные клубы, так и в Казахстане, а более продолжительный период — в Израиле. Двукратный чемпион нашей страны и дважды обладатель Кубка Беларуси.
С 2022 года — директор волейбольного клуба «Борисов-2010». Под его руководством команда в этом сезоне дошла до финала Кубка страны и лидирует в чемпионате Беларуси.