Одному из крупных белорусских банков пришлось отказаться от мобильного приложения для Apple
«Белинвестбанк» сообщил, что с 1 февраля прекратит поддержку своего мобильного приложения на устройствах с iOS.
В банке посоветовали пользователям перейти на веб-приложение PWA Belinvest.
— Его функционал объединяет преимущества мобильного приложения и традиционного веб-ресурса — интернет-банкинга, — сообщили в пресс-службе. Это веб-приложение работает и на Android.
Войти в PWA Belinvest можно с помощью распознавания лица, отпечатка пальца или ПИН-кода, вводить логин и пароль не нужно.