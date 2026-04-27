Одному из крупных белорусских банков пришлось отказаться от мобильного приложения для Apple

«Белинвестбанк» сообщил, что с 1 февраля прекратит поддержку своего мобильного приложения на устройствах с iOS.

В банке посоветовали пользователям перейти на веб-приложение PWA Belinvest.

— Его функционал объединяет преимущества мобильного приложения и традиционного веб-ресурса — интернет-банкинга, — сообщили в пресс-службе. Это веб-приложение работает и на Android.

Войти в PWA Belinvest можно с помощью распознавания лица, отпечатка пальца или ПИН-кода, вводить логин и пароль не нужно.

