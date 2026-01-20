Стали известны самые популярные марки в Беларуси в 2025 году среди новых и б/у авто 4 20.01.2026, 15:17

Так, в 2025 году в Беларусь было ввезено и реализовано около 166 000 авто. 29 305 машин при этом произведено в Беларуси.

Если говорить про новые авто, то самой популярной маркой стал отечественный Belgee. Серебро — у Lada. Третье место рейтинга — Geely. За этим брендом идет Dongfeng, а затем — BYD, который, к слову, не представлен официально.

Представители «Автопромсервиса» подняли тему и с подержанными автомобилями. Так, согласно озвученной статистике, самый популярный бренд в нашей стране — Peugeot. Это касается машин в возрасте от 3 до 15 лет.

В категории «от 3 до 5 лет» вторым по популярности брендом стал Chevrolet. Бронза — у BMW. Следом идут Ford и Renault. Если говорить про машины от 6 до 10 лет, то рейтинг (после Peugeot) выглядит так: Renault, BMW, Volkswagen, Opel. В категории «от 11 до 15 лет» за Peugeot следуют Volvo, Renault, Ford, Volkswagen.

