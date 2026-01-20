Как роман Джорджа Оруэлла «1984» предсказал нынешние геополитические изменения 16 20.01.2026, 15:53

Многие аналитики видят параллели с современностью.

Роман Джорджа Оруэлла «1984» давно считается пророческим, однако обычно внимание сосредотачивалось на его описании тоталитарного контроля и подавления личности. Сегодня все чаще вспоминают другую идею книги — мир, разделенный на несколько сверхдержав, которые постоянно меняют союзы и противостоят друг другу, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).

В «1984» планета поделена между тремя автократическими блоками, находящимися в состоянии перманентного конфликта. Многие аналитики видят параллели с современностью: война России против Украины, жесткая риторика США при Дональде Трампе, включая угрозы в адрес стран Латинской Америки и Гренландии, а также заявления Китая о возможном силовом «воссоединении» с Тайванем.

Интерес к «геополитическому» Оруэллу усилился в начале 2020-х годов. Историки и журналисты все чаще говорят о формировании трех центров силы — США, Китая и России. Американский историк Альфред Маккой в статье для Foreign Policy задавался вопросом: «Не стал ли 2025 год новым 1984-м?» А в The Atlantic Энн Эпплбаум писала, что некоторые политические лидеры стремятся воплотить мир Оруэлла в реальность — с Азией под влиянием Китая, Европой под давлением России и Западным полушарием под контролем США.

Исследователи спорят о том, откуда у Оруэлла возникла идея такого мироустройства. Хотя на него повлияли антиутопии Олдоса Хаксли, Евгения Замятина и Артура Кестлера, большинство этих произведений почти не затрагивали международную политику. Гораздо важнее оказался личный опыт самого Оруэлла: служба в колониальной Бирме, критика империализма, наблюдение за фашизмом и сталинизмом, а также события Второй мировой войны.

Особое влияние, по мнению биографов, оказали новости 1940-х годов — от пакта Молотова–Риббентропа до резкой смены союзов в ходе войны. Важным источником вдохновения стала и Тегеранская конференция 1943 года, где Рузвельт, Черчилль и Сталин обсуждали раздел послевоенного мира на сферы влияния.

Актуальность «1984» сегодня объясняется не только темами цензуры и пропаганды, но и тревожным сходством его глобального конфликта с современными международными реалиями.

