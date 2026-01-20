28 апреля 2026, вторник, 0:27
Политзаключенного из Мозыря осудили на 4,5 года колонии

1
  • 20.01.2026, 15:56
  • 3,890
Политзаключенного из Мозыря осудили на 4,5 года колонии

У него есть две несовершеннолетние дочки.

Политзаключенного Александра Герасименко осудили на 4,5 года колонии по статье о содействии «экстремистской» деятельности в рамках «дела беларускага Гаюна», сообщает «Гомельска вясна».

Правозащитники пишут, что после задержания у мужчины провели обыск и изъяли технику. Его дело рассматривал Гомельский областной суд.

Сообщается, что у жителя Мозыря две несовершеннолетние дочки. Ранее мужчина работал на предприятии «Мозырсоль», был тренером-преподавателем по гребле и заместителем директора в детской спортивной школе.

