Политзаключенного из Мозыря осудили на 4,5 года колонии 1 20.01.2026, 15:56

Политзаключенного Александра Герасименко осудили на 4,5 года колонии по статье о содействии «экстремистской» деятельности в рамках «дела беларускага Гаюна», сообщает «Гомельска вясна».

Правозащитники пишут, что после задержания у мужчины провели обыск и изъяли технику. Его дело рассматривал Гомельский областной суд.

Сообщается, что у жителя Мозыря две несовершеннолетние дочки. Ранее мужчина работал на предприятии «Мозырсоль», был тренером-преподавателем по гребле и заместителем директора в детской спортивной школе.

