Представлен лучший в мире первый класс в самолете

Представлен лучший в мире первый класс в самолете2
- 20.01.2026, 15:59
Lufthansa отмечает 100-летие.
Немецкая авиакомпания Lufthansa, отмечающая в этом месяце свое 100-летие, представила новый Airbus A350 с девятью классами обслуживания, включая революционный первый класс Allegris, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).
В первом классе всего три отдельных люкса, что делает его самым эксклюзивным среди авиакомпаний. Салоны выполнены в минималистичном стиле с синим кожаным покрытием, подсветкой из светлого дерева и золотыми акцентами. Сиденья шириной 0,9 м раскладываются в кровати длиной почти 2,1 м. В каждой сьюте есть раздвижные двери, место для ручной клади, 43-дюймовые телевизоры и регулируемый iPad для управления светом и температурой, включая обогрев и охлаждение обивки.
Бизнес-класс также получил инновации: подогрев и охлаждение сидений, несколько вариантов расположения, включая места для работы, а некоторые кресла раскладываются в кровати длиной более 2,18 м.
Премиум-эконом и эконом-класс предлагают больше пространства, а передние ряды эконома получили экраны большего размера и возможность бронировать соседнее место для дополнительного комфорта.
Новые A350 Lufthansa использует на маршрутах из Франкфурта и Мюнхена в Токио, Сингапур, Сеул, Бангкок, Шанхай, Пекин, Кейптаун и Йоханнесбург.
Компания также продолжает эксплуатировать легендарные Boeing 747 с обновленными салонами, включая бизнес-класс на верхней палубе.