Чжися, Айляля, Гликерия: как еще называли детей в Минске в 2025-м 11 20.01.2026, 16:16

5,784

Некоторые родители в прошлом году оказались оригинальными.

В 2025 году минские родители выбирали детям не только традиционные имена, но и довольно редкие для нашей страны.

Сотрудники столичных загсов зарегистрировали десятки необычных имен, которые выделяются на фоне традиционных предпочтений, пишут «Минск-Новости».

Среди имен девочек экзотическими стали Чжися, Айляля и Гликерия. Но куда удивительнее другой факт: редкими оказались также имена Наталья, Татьяна и Ольга.

В списке же уникальных – Хадиджа, Ясная, Луна, Весна, Забава, Сияна и даже звездное имя Кассиопея.

Для мальчиков редкими оказались как традиционные Петр, Вадим и Олег, так и необычные Арно, Прохор, Теодор, Леопольд.

Встречались и составные имена вроде Анатолий Гилберт, а также международные варианты – Джордан, Джейсон, Султан, а также старославянские – Добрыня, Чеслав.

Несмотря на интерес к редким именам, большинство родителей в Минске все же предпочитает проверенные варианты. Абсолютным лидером среди девочек стала Ева, особенно в Октябрьском районе, где это имя второй год подряд занимает первую позицию.

Второе место в общем рейтинге заняла София, третье – Анна, которая вошла в топы всех районов, кроме двух.

Среди мужских самым популярным именем 2025 года стало Михаил. Вторую позицию разделили Матвей, Тимофей и Александр. В разных районах в пятерку лидеров также попадали Марк, Артем, Роман и Лев.

Сотрудники загсов отмечают, что необычные имена чаще выбирают в интернациональных семьях, хотя встречаются случаи, когда редкое имя ребенку дают родители с традиционными именами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com