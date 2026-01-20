Чжися, Айляля, Гликерия: как еще называли детей в Минске в 2025-м

Чжися, Айляля, Гликерия: как еще называли детей в Минске в 2025-м11
- 20.01.2026, 16:16
Некоторые родители в прошлом году оказались оригинальными.
В 2025 году минские родители выбирали детям не только традиционные имена, но и довольно редкие для нашей страны.
Сотрудники столичных загсов зарегистрировали десятки необычных имен, которые выделяются на фоне традиционных предпочтений, пишут «Минск-Новости».
Среди имен девочек экзотическими стали Чжися, Айляля и Гликерия. Но куда удивительнее другой факт: редкими оказались также имена Наталья, Татьяна и Ольга.
В списке же уникальных – Хадиджа, Ясная, Луна, Весна, Забава, Сияна и даже звездное имя Кассиопея.
Для мальчиков редкими оказались как традиционные Петр, Вадим и Олег, так и необычные Арно, Прохор, Теодор, Леопольд.
Встречались и составные имена вроде Анатолий Гилберт, а также международные варианты – Джордан, Джейсон, Султан, а также старославянские – Добрыня, Чеслав.
Несмотря на интерес к редким именам, большинство родителей в Минске все же предпочитает проверенные варианты. Абсолютным лидером среди девочек стала Ева, особенно в Октябрьском районе, где это имя второй год подряд занимает первую позицию.
Второе место в общем рейтинге заняла София, третье – Анна, которая вошла в топы всех районов, кроме двух.
Среди мужских самым популярным именем 2025 года стало Михаил. Вторую позицию разделили Матвей, Тимофей и Александр. В разных районах в пятерку лидеров также попадали Марк, Артем, Роман и Лев.
Сотрудники загсов отмечают, что необычные имена чаще выбирают в интернациональных семьях, хотя встречаются случаи, когда редкое имя ребенку дают родители с традиционными именами.